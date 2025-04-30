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İBB, okul spor salonlarını yeniliyor

İBB, okul spor salonlarını yeniliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini desteklemek amacıyla okul spor salonlarına yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 15 okulda yeni spor salonu yapımı sürerken, ilk etapta belirlenen 40 okul spor salonunda da bakım ve onarım süreci başladı.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü bünyesine hizmet veren okul spor salonlarında zaman içinde yoğun kullanıma bağlı olarak meydana gelen yıpranmalara karşı geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları başladı. Geçtiğimiz ay başlayan çalışmalar kapsamında dış ve iç cephe boyamaları, çatıların onarımı, zemin değişimleri, tribün koltuklarının revizyonu, ıslak hacim değişimleri, aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin yenilenmesi gibi birçok alanda kapsamlı çalışma yapılıyor.

230 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ FAYDALANIYOR

İBB, 35’ini 2022’de açtığı 220 okul spor salonunda her ay 230 binden fazla öğrencinin beden eğitimi derslerini yapmasını sağlıyor. Okul saatleri dışında ise ücretsiz spor okullarının düzenlendiği salonlarda atletizmden voleybola, jimnastikten badmintona çocuklara farklı branşlarda spor eğitimleri veriliyor.

İlk etapta başlatılan 40 salonluk yenileme sürecinin ardından, bakım ve onarım çalışmaları 220 okul spor salonunun tamamında hayata geçirilecek. İBB, İstanbul’daki tüm çocukların eşit, sağlıklı ve kaliteli spor alanlarına erişebilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

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