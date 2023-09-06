İBB sağanak kabusunu rakamlarla oraya koydu: Metrekareye 128 kg yağış düştü

İstanbul’un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri, dün gece olağanüstü yağış aldı. AKOM verilerine göre Arnavutköy’de metrekareye 128 kg yağış düştü.

Aşırı yağışın yol açtığı olumsuzlara İBB ekipleri anında müdahale etti. 2 kişinin yaşamını yitirdiği ani su baskınında mahsur kalan 157 kişi İBB ekipleri tarafından kurtarıldı. İBB ekipleri; 2.315 personel, 1.167 araç ve iş makinesi ile toplam 1.920 ihbara müdahale etti. İtfaiyeye 1.022, İSKİ’ye 843, yol bakım birimine de 55 ihbar yapıldı. Dün geceden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren İBB ekipleri, zarar gören ev ve işyerlerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yağıştan etkilenen ilçelerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’un kuzey ilçelerinde bugün de (6 Eylül Çarşamba) yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

İstanbul’da dün gün boyu Karadeniz’e kıyı ilçelerde görülen sağanak yağış akşam saatlerinde Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde şiddetini arttırarak ani sağanak geçişlerine dönüştü. Yağış saat 21.00 sularında etkisini kaybetti.

2 BİNE YAKIN İHBAR GELDİ

Boğaz çevresi ve Avrupa yakasında etkili olan yağış sonucu metrekareye Arnavutköy 128 kg, Çatalca 40 kg, Beykoz 37 kg, Sarıyer 28 kg, Silivri 15 kg yağış düştü. Beklenen yağışlı hava nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri; 2.315 personel, 1.167 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan toplam 1.920 ihbara (İtfaiye 1.022 ihbar, İski 843 ihbar, Yol Bakım 55 ihbar) müdahale etti.

İBB ekipleri, zarar gören ev ve işyerlerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yağıştan etkilenen ilçelerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

METROLAR ÇALIŞIYOR

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu’nda dün gece yaşanan su baskını nedeniyle Turgut Özal, Siteler ve Kayaşehir Merkez istasyonları hizmet veremiyor. Trenler bu istasyonlarda durmadan devam ediyor. İkitelli Sanayi-Başak Konutları ve Toplu Konutlar-Kayaşehir Merkez istasyonları arasında ücretsiz İETT seferleri yapılıyor.

İstanbul’da 8 Eylül Cuma gününe kadar aralıklarla kısa süreli yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Sorun Yaşanan Noktalar / Önemli Olaylar

- Başakşehir M3 hattı Kayaşehir Merkez, Siteler ve Turgut Özal Metro İstasyonları

- 05.09.2023 saat 20.25 itibariyle Kayaşehir Merkez istasyonu çevresel etki nedeniyle yolcu alımına kapatılarak alternatif işletmeye geçildi.

- 05.09.2023 saat 21.22 sularında Siteler ve Turgut Özal istasyonları çevresel etki nedeniyle yolcu alımına kapatılarak alternatif işletmeye geçildi.

- 06.09.2023 saat 06.00 itibariyle seferler Toplu Konut – Kirazlı istasyonları arasında yapılmakta olup, Siteler, Turgut Özal istasyonlarında durulmuyor.

- Başakşehir Millet Kıraathanesi – su baskını, mahsur kalma (İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi)

- Başakşehir Sular Vadisi Venedik Salon önünde selde sürüklenen 1 kadının cansız bedenine ulaşıldı.

- Küçükçekmece Atatürk Mah. Engin Sok No:56’da bodrum kattan su baskını sonrası yabancı uyruklu bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

- Eyüpsultan Pirinçci Mahallesinde bir ahırda 100’ün üzerinde büyükbaş hayvan mahsur

kaldı. (İtfaiye ve Jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.)

- Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi mevkii Mimar Kemalettin Bulvarındaki göllenme müdahale edildi.

- Başakşehir Garanti Kavşağı Altgeçit – göllenme (müdahale edildi)

- Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı - göllenme, araç mahsur kalma (müdahale edildi.)

- Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı, Kiptaş Masko Evleri Kavşağı - (müdahale edildi)

- Bağcılar İstoç-Kuzey Marmara Girişi – göllenme (müdahale edildi)

- Başakşehir Hürriyet Bulvarı altgeçit – göllenme (müdahale edildi)

- Başakşehir’de 1 İETT aracı sel nedeniyle kaldırıma çıktı. 4 İETT aracı ise sivil araçların kayması nedeniyle yolda kaldı. Seferlerde kısmi rötarlar oluştu.

- Küçükçekmece Halkalı Mah. İstasyon Cad. – göllenme, araç mahsur kalma (müdahale edildi)

- Kemerburgaz Kent Ormanı - yıldırım düşmesi kaynaklı yangın (Park bahçeler ekipleri tarafından yangın söndürüldü.)

- TEİAŞ İkitelli İşletme ve Bakım Müdürlüğü Trafo Merkezi – su baskını (müdahale edildi)

- Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece genelinde çok sayıda evde ve işyerinde su baskını ihbarı (Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.)

İtfaiye ekipleri tarafından yağış nedeniyle mahsur kalan 157 kişi, 101 hayvan kurtarıldı. 4 hayvan ise telef oldu.

KUZEY İLÇELERDE YEREL SAĞANAK GEÇİŞLERİ YAŞANABİLİR

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul’da bugün güne güne 24°C civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü ile başlandı. Gün boyu havada benzer hava koşullarının yaşanması beklenirken, kuzey ilçelerde kısa süreli ve yerel sağanak yağmur geçişlerinin görülebileceği, sıcaklıkların 28°C’ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, hafta sonuna kadar (Cuma) kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri alabilir. Yağışların kuzey ilçelerde yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgârlar serinlik verse de İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Eylül’e kadar mevsim normalleri civarı ila 2 ila 4°C üzerinde seyretmesi bekleniyor.