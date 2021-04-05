  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İBB Şehir Tiyatroları Salondan Yayın’da bu hafta

İBB Şehir Tiyatroları Salondan Yayın’da bu hafta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. Sanatseverleri, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren usta isimlerle söyleşiler, yönetmenlerimizin ve oyuncularımızın yorum ve performansıyla hayat bulan tiyatro seyircisinin unutamadığı tiratlar vb. pek çok etkinlik bekliyor.

Bu hafta Şehir Tiyatroları Youtube hesabından sanatseverlerle buluşturacağımız programlar:

8 Nisan Perşembe günü 20:00’de Ustalarla Söyleşi programımızın konuğu Oyuncu Gökhan Mete olacak.

10 Nisan Cumartesi günü 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşimizin konuğu Baş Işık Uzmanı Cengiz Özdemir olacak.

 11 Nisan Pazar günü 18:00’de, 10 Klasik Eserden 10 Tirat programında Müslüm Tamer, Aslı Öngören’in yönetiminde, Carlo Goldoni’nin İki Efendi’nin Uşağı adlı oyunundaki tiradı için kamera karşısına geçecek.

 

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu istanbul tiyatroları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Amirallerin bildirisi neden gece yayınlandı?
Joe Biden’ın oğlu eşini yengesiyle aldattığını itiraf etti!
Emekli amirallere ''öncülük'' edenler tespit edildi
Çağla Şimşek değişimiyle şaşırttı
Gülben'in kararı Masumlar Apartmanı'nı sarsacak!
Fahrettin Altun liste hazırlayıp hedef gösterdi
Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü
Buket Aydın'ın derin dekoltesi sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk etti
Enflasyon piyasaları ateşledi! Dolar, Euro ve altın yükselişe geçti