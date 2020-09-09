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  4. 09 Eylül 2020 15:42

İBB Şehir Tiyatroları'na 4 ödül birden

2019-2020 Tiyatro sezonunda sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Yeni Tiyatro Dergisi 8. Emek ve Başarı Ödülleri’nden 4 ödüle layık görüldü.

İBB Şehir Tiyatroları'na 4 ödül birden
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Yeni Tiyatro Dergisi 8. Emek ve Başarı Ödülleri, bu yıl sahnelenen 200'ü aşkın oyun ve yüzlerce performans arasından seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda belirlendi.

En İyi Müzik Ödülü İki Efendinin Uşağı’yla Gökhan Şeşen - Burhan Şeşen’e,  

En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü Amanvermez Avni oyunuyla Janset Kaplan’a,

En İyi Hareket Düzeni (Koreografi) Ödülü;  Ay, Carmela! oyunuyla Özge Midilli’ye,

Emek Ödülü Esra Ülger’e verildi.

Ödül alan sanatçılarımıza İBB Şehir Tiyatroları adına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

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