İBB Şehir Tiyatroları'na 4 ödül birden

Yeni Tiyatro Dergisi 8. Emek ve Başarı Ödülleri, bu yıl sahnelenen 200'ü aşkın oyun ve yüzlerce performans arasından seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda belirlendi.

En İyi Müzik Ödülü İki Efendinin Uşağı’yla Gökhan Şeşen - Burhan Şeşen’e,

En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü Amanvermez Avni oyunuyla Janset Kaplan’a,

En İyi Hareket Düzeni (Koreografi) Ödülü; Ay, Carmela! oyunuyla Özge Midilli’ye,

Emek Ödülü Esra Ülger’e verildi.

Ödül alan sanatçılarımıza İBB Şehir Tiyatroları adına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.