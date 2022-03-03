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  4. İBB Şehir Tiyatroları'ndan Kadınlar Günü'ne özel 3 oyun

İBB Şehir Tiyatroları'ndan Kadınlar Günü'ne özel 3 oyun

İBB Şehir Tiyatroları'ndan Kadınlar Günü'ne özel 3 oyun

İBB Şehir Tiyatroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde üç özel oyunu İstanbullularla buluşturacak. Kadın hikayelerinin anlatıldığı oyunlar, ücretsiz olarak izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine dikkat çekmek için kadın hikayelerinin anlatıldığı oyunları İstanbullularla buluşturacak. Kadın hikayelerinin anlatıldığı oyunlar, şehrin üç farklı sahnesinde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. 8 Mart Kadınlar Günü’nde sahnelenecek oyunların davetiyeleri 3 Mart 2022 Perşembe günü 11.00’den itibaren İBB Şehir Tiyatroları gişelerinden, 11.15’te sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilecek. İki kişiyle sınırlı olan davetiyeler salonların dolmasıyla birlikte kapatılacak.

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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