  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İBB, sel bölgesine kurtarma ekibi ve yardım gönderdi

İBB, sel bölgesine kurtarma ekibi ve yardım gönderdi

İBB, sel bölgesine kurtarma ekibi ve yardım gönderdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz’in selden etkilenen bölgelerine İBB olarak kurtarma ekibi ile yardım tırı gönderdiklerini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karadeniz Bölgesi’nden selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İBB olarak  selden etkilenen Ayancık, Bozkurt, Cide, Abana ve Azdavay'a 50 kişilik kurtarma ekibi, ağır iş makinaları, tahliye pompaları, kurtarma araçları gönderdiklerini açıklayan İmamoğlu bölgeye tırlarla Hamidiye Su ve Halk Ekmek gönderildiğini de söyledi.

 

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sular altında kalan Kastamonu'ndan acı haberler peş peşe geldi
Dünyada 40 adet bulunuyordu, Türkiye'de ele geçirildi
Ankara Altındağ’da mahalleli sokağa indi; Suriyelilere ait ev ve iş yerleri taşlandı
Mehmet Ali Erbil 2 hemşireyle kumarhaneye gitti
Erdoğan'ın prompterlı canlı yayın röportajına tepki yağdı
AK Partili Ünal, Erdoğan'ın prompter konuşmasını böyle savundu
MasterChef Türkiye'de yaşanan tartışmada tansiyon yükseldi
Evlenmeleri bekleniyordu ama... 3 yıllık aşk bitti
AK Partili isim Suriyeli sorunu için Türkiye'deki Türkleri de ''misafir'' ilan etti
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’ya zor soru