İBB, Şile yolunu rahatlatacak kavşak inşaatına başladı

İBB, Şile Yolu’nun Yenidoğan mevkiindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kavşak ve alt geçit inşaatına başladı. 120 gün sürecek ilk etap kapsamında, Şile – İstanbul yönünde 2 şerit yan yoldan, İstanbul – Şile istikametinde ise 2 şerit olarak ters istikametten sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile Yolu’ndaki önemli bir trafik sorununu çözüyor. Yolun Yenidoğan mevkiindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla planlanan “Çekmeköy Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Yenidoğan Kavşağı Yol Kavşak İnşaatı” başladı.

Projeye göre, alt geçit imalatı yapılarak İstanbul-Şile Otoyolunun kesintisiz olarak her iki yönde de trafik akışı sağlanacak. Alt geçidin üstüne dönel kavşak yapılarak hem İstanbul-Şile Otoyolu üzerindeki geri dönüşler sağlanacak hem de çevre mahallelere yol bağlantıları yapılacak. Ayrıca mevcut yan yollar birer şerit daha arttırılarak trafik akışının rahatlatılması sağlanacak.

TRAFİK YENİ SİRKÜLESYON PLANINDAN AKACAK

İş kapsamında şantiye kurulumu yapıldı ve çalışma alanı panolarla kapatıldı. Kılavuz duvarlarının yüzde 8’i tamamlandı. Diyafram duvar imalatlarına başlandı. Çalışmaların 1 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

Çalışmanın 120 gün sürecek 1. Etabı kapsamında, 21 Kasım 2023 Salı günü Şile – İstanbul yönü 2 şerit olarak yan yoldan verilecek. İstanbul – Şile yönü ise 2 şerit olarak ters istikametten sağlanacak. İstanbul istikametinden gelip Sancaktepe, Yenidoğan, Sultanbeyli ve Alemdağ istikametine gidecek araçların geçişi de yan yol güzergâhından sağlanacak.