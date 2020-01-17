İBB Sözcüsü Murat Ongun belediyenin uğratıldığı zararı açıkladı

Geçtiğimiz aylarda AK Parti grubunun önergeleri ile Levent'teki İETT garajı arazisinin de bulunduğu İBB'ye ait parsellerin yeşil alan ilan edilmesi ve bazı parsellerin de AK Partili ilçe belediyelerine tahsisi yönündeki kararları veto eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na meclis direndi. AK Parti'nin çoğunlukta olduğu komisyonlarda kararlar değiştirilmeden aynen kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan konu hakkında açıklama yaptı.

Ongun’un açıklaması şöyle oldu:

*İBB ve iştirak şirketlerinin halkın vergilerinden milyonlar ödeyip satın aldığı yerlerin Meclis kararıyla “yeşil alana” çevrilmesi tamamen siyasi manevradır.

*Amaç, İmamoğlu yönetiminin hizmet için kullanacağı kaynakları azaltmaktır.