İBB Sözcüsü Ongun: '2Ulusal güvenlik için soruyoruz, kim bu 557 kişi?''

İBB sözcüsü Murat Ongun, Bakan Soylu'nun İBB'de çalışan 557 kişinin terör örgütü üyesi olduğu iddiasına cevap verdi. Ongun "4 gün geçti 557 kişiyle ilgili ne bir operasyon ne bir soruşturma yapıldı. Ulusal güvenlik için soruyoruz; kim bu 557 kişi?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 557 kişinin terör örgütü bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini iddia etmişti. Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kendisine "Yani şimdi ülkede sokakta gezen ya da bir kurumda çalıştığını bildiğiniz 557 terör örgütü üyesi var diyeceksiniz, bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İBB'den. Terör örgütü üyesiyse onları gelip tutuklayacak değil mi? Yalanı konuş, iftiranı at, köşene çekil" şeklinde bir cevap gelmişti.



Ardından İBB sözcüsü Murat Ongun çalışanların sicillerini paylaşmış, "İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var' dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerini kullanmıştı.

'ULUSAL GÜVENLİK İÇİN SORUYORUZ KİM BU 557 KİŞİ?'

Ongun, bugün ise 4 gündür hala bir soruşturma veya operasyon yapılmadığını belirttiği bir paylaşım yaptı.

İBB sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:

"8 Aralık'ta İçişleri Bakanı, İBB’de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğunu iddia etti. 4 gün geçti 557 kişiyle ilgili ne bir operasyon ne bir soruşturma yapıldı. Medyaya yansıtılan 6 kişinin de adli kaydı temiz çıktı. Ulusal güvenlik için soruyoruz; kim bu 557 kişi?"