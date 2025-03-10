İBB şubat ayının en çok tüketilen meyve ve sebzelerini açıkladı

İBB Hal Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılı Şubat ayında Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine 177 bin ton yaş meyve ve sebze girişi yapıldı. İstanbul'da en çok tüketilen meyve portakal olurken sebze kategorisinde ise domates zirvede yer aldı.

İstanbul Büyükşehri Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü Şubat ayı verileri açıklandı. Şubat ayında, İstanbulluların yaş meyve ihtiyacını karşılamak üzere Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine toplam 65.062 ton meyve getirildi. Bu miktarın 47.778 tonu Bayrampaşa Hali'ne, 17.284 tonu ise Ataşehir Hali'ne ulaştı.

Aynı dönemde, şehre getirilen yaş sebze miktarı ise toplam 111.985 ton olarak gerçekleşti. Bayrampaşa Hali'ne 84.866 ton, Ataşehir Hali'ne ise 27.119 ton sebze girişi oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN PORTAKAL VE DOMATES

Şubat ayında İstanbulluların en çok tercih ettiği meyveler arasında portakal 18.179 ton ile ilk sırada yer alırken, onu 10.157 ton ile elma, 8.312 ton ile muz, 8.177 ton ile mandalina ve 7.249 ton ile limon takip etti. Sebze kategorisinde ise domates 21.779 ton ile listenin başında bulunurken, ardından 13.892 ton ile patates, 8.313 ton ile lahana, 7.848 ton ile havuç ve 7.741 ton ile salatalık geldi.