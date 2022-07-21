İBB: Taksiciler Odası'nın iddiaları gerçekle örtüşmüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME'de 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesiyle ilgili davadaki kararın uygulanmadığı iddiasıyla İBB hakkında suç duyurusunda bulunan Taksiciler Esnaf Odası'na yanıt verdi. İBB tarafından yapılan açıklamada, Taksiciler Odası'nın iddialarının gerçekle örtüşmediği vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) UKOME'de 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesiyle ilgili davadaki kararın uygulanmadığı iddiasıyla İBB hakkında suç duyurusunda bulunan Taksiciler Esnaf Odası'nın öne sürdüğü iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

İBB tarafından yapılan açıklamada, "1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili Mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır." denildi.

İBB tarafından "Taksiciler Odası'nın iddiaları gerçeklerle örtüşmüyor" ifadeleriyle yayınlanan açıklama şu şekilde:

"29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında; İstanbul il sınırları içerisinde 750 adet minibüs ve 250 adet taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi hususunda alınan kararlarla minibüslerin ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümü hususu, Başkanımızın bizzat katılım gösterdiği, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle taksiye dönüşecek minibüs ve taksi dolmuşların belirlenmesi ve devamında tesis edilen iş ve işlemler ile gerçekleştirilmiştir. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın, minibüslerin taksiye çevrilmesine dair alınan 44 adet UKOME kararı için her biri ayrı ayrı olmak üzere İstanbul 10. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı davalarda Mahkemece ilk etapta yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, Esnaf Odası’nın itirazı üzerine dosyalar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesine intikal etmiş ve Bölge İdare Mahkemesince söz konusu UKOME kararlarında Başkan onayı olmadığından bahisle itiraz istemleri kabul edilmiştir.

Akabinde ise İstanbul 10. İdare Mahkemesince söz konusu dava dosyalarında işin esasına girilmeksizin usul yönünden “incelenmeksizin ret” kararları tesis edilmiştir. Söz konusu “incelenmeksizin ret kararları” işin esasına girilmeksizin usul yönünden verilen ve İdare hukuku kapsamında iptal niteliği taşımayan kararlardır.

Her ne kadar karar metinlerinde açık bir biçimde İBB Belediye başkanımızın imzası bulunmakta ise de, İstanbul 10. İdare Mahkemesince usul yönünden verilen incelenmeksizin ret kararlarının akabinde, Belediye Başkanımız tarafından bahse konu kararlar bir kez daha imza edilmiştir. Belediye başkanımızın bizzat katılımıyla alınan UKOME kararları doğrultusunda yine bizzat katılımı ile noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerle toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili Mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır."

NE OLMUŞTU?

Bir yıl önceki UKOME Toplantısı’nda 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı. Kasım ayında yapılan kura çekimi ile minibüslerin plakaları, taksi plakasına çevrilmiş, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, kararı mahkemeye götürmüştü.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) avukatı Hülya Sürgülüoğlu, İBB hakkında UKOME'de 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesiyle ilgili alınan kararın uygulanmadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Sürgülüoğlu, "Belediyenin almış olduğu kararlara karşı esnaf odası adına açtığımız davalar kesinleşerek lehimize sonuçlandı. Bunlarla ilgili belediyeye başvurularımızı yaptık. Kararın uygulanmaması üzerine. Dün itibariyle savcılık nezdinde de gerekli şikayeti yapmış olduk. Biz haklı olduğumuzu ispat ettik. Şu an 750 tane ekstra taksi piyasada dolaşıyor, bu 750 taksinin geri döndürülmesi gerekiyor. Savcılığa şikayetimizi yaptık kanunda. 'Görevi kötüye kullanmak' maddesi var. UKOME kararının uygulanmaması gerekiyordu ama kura ile uygulandı" dedi.