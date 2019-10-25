İBB tarihinde bir ilk! KİPTAŞ müzayede geliri sosyal konutlara

KİPTAŞ Zeytinburnu Konferans Salonu’nda gerçekleşen müzayedede; 28 dükkân, 19 arsa ve 3 lüks araç için teklifler toplanarak açık, şeffaf bir şekilde açık artırma usulüyle halkın satışına sunuldu.

Çok uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulan araçlar ve anahtar teslimi işyerleri hem KİPTAŞ’a, hem İstanbullulara kazandırdı. Çevrimiçi (online) katılıma açık olması sayesinde dünyanın her yerinden müzayedeye katılım sağlanabildi.

Saat 11.00’de gerçekleşen lüks araç müzayedesinde heyecanlı ve renkli anlar yaşandı. 66 bin 875 TL muhammen bedelle müzayedeye çıkan 2005 Model Audi A6 3.0 TDİ model araç 78 bin TL’ye alıcı bulurken, 184 bin 665 TL muhammen bedelle görücüye çıkan 2007 Model Mercedes Benz S350 L araç ise 260 bin TL’den satıldı. Müzayedenin en gözde aracı olan 2008 model Mercedes G-420 arazi taşıtı ise, 200 bin TL muhammen bedelle görücüye çıktı, tam 512 bin TL’ye alıcı buldu.

İBB KİPTAŞ, bu satışlardan elde ettiği geliri yine İstanbul halkına hizmet edecek yatırımlara dönüştürecek. Kentsel dönüşüm projelerine ve sosyal konut uygulamalarına kaynak oluşturan satışlar, İstanbul’a katma değer olarak geri dönecek.

MÜZAYEDE YÜZDE 19 ARTIŞLA TAMAMLANDI

- 451,000.00 TL muhammen bedelli 3 adet lüks otomobil 850,000.00 TL bedel ile satıldı. Satıştan yüzde 88 artış ağlandı.

- 22 milyon 327 bin 977 TL muhammen bedelli 8 adet arsa 26 milyon 205 bin 129 TL bedel ile satıldı. Sağlanan artış oranı yüzde 17.

- 5 milyon 61 bin 920 TL muhammen bedelli 6 adet dükkan 6 milyon 222 bin 42 TL bedel ile satıldı. Sağlanan artış oranı yüzde 23.

- Toplamda 27 milyon 841 bin 399 TL muhammen bedelli 17 adet mülk 33 milyon 267 bin 472 TL bedel ile satıldı. Sağlanan genel artış oranı yüzde 19.



