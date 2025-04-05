İBB, tartışmalı ihale iddialarına 5 başlıkta yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir gıda alım ihalesine ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Açıklamada, ihale sürecinin şeffaf ve yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanırken, “maksatlı olarak yayılan yalanlara karşı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son günlerde kamuoyunda gündem olan bir gıda alım ihalesine ilişkin sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, söz konusu ihalenin yasalara uygun şekilde ve açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtilirken, “maksatlı olarak yayılan yalanlar” nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla beş ayrı başlık altında “Yalanlar ve Gerçekler” listesi paylaşıldı.

1. “İHALE HAKKARİ’YE VERİLDİ” İDDİASI GERÇEK DIŞI

Bazı sosyal medya hesaplarında “İBB, İstanbul’da bu işi yapacak firma bulamayınca Hakkari’den firmaya ihale verdi” şeklinde yer alan iddiaya karşılık, İBB ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak herkese açık biçimde yapıldığını belirtti. Açıklamada, mevzuat gereği il bazlı sınırlama getirilemeyeceği, Türkiye sınırları içindeki her firmanın şartları taşıdığı takdirde ihaleye katılabileceği vurgulandı.

2. “SÜREKLİ AYNI FİRMAYA VERİLİYOR” ELEŞTİRİSİ DE ASILSIZ

İhaleyi kazanan Eylül İnşaat Gıda Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında “İBB sürekli aynı firmaya iş veriyor” iddialarının da doğru olmadığı belirtildi. Şirketin İBB ile ilk kez sözleşme imzaladığı ifade edilirken, daha önce farklı illerdeki kamu kurumlarıyla çalıştığı ve şartnameye uygun iş deneyim belgesine sahip olduğu bildirildi.

3. “ÖZEL FİRMA SEÇİLDİ” İDDİASINA RAKAMLARLA YANIT

İhalenin belli bir firmaya yönelik düzenlendiği yönündeki iddialara karşılık olarak, 24 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye toplam 4 firmanın katıldığı ve ihaleyi, yaklaşık maliyeti 231 milyon TL olarak belirlenen iş için, en düşük geçerli teklifi sunan Eylül İnşaat’ın (141 milyon 942 bin TL + KDV) kazandığı bilgisi paylaşıldı. Firma ile 11 Mart 2025’te sözleşme imzalandığı ve işin süresinin 296 gün olarak belirlendiği açıklandı.

4. “SADECE ŞERBETLİ TATLI ALIMI” ALGISI GERÇEK DIŞI

Kimi çevrelerce ihalenin “şerbetli tatlı alımı için dev bütçe ayrıldığı” şeklinde yorumlanmasına karşılık, ihalenin yalnızca tatlı alımını değil, unlu mamuller, taze börek, dondurulmuş pasta gibi pek çok ürünü kapsayan geniş içerikli bir gıda temini işi olduğu ifade edildi. Bu ürünlerin İBB tesislerinde yıl boyunca sunulmak üzere temin edildiği bilgisi verildi.

5. “İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINACAK DİYE ACELEYE GETİRİLDİ” İDDİASI YALANLANDI

İhalenin siyasi gelişmelerle ilişkilendirilerek “Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınacağından haberdar olan İBB, ihaleyi alelacele gerçekleştirdi” iddiası da "tamamen spekülatif" olarak nitelendirildi. Açıklamada, ihalenin 24 Şubat’ta yapıldığı, sözleşmenin 11 Mart’ta imzalandığı, İmamoğlu’nun gözaltına alınma tarihinin ise 19 Mart olduğu hatırlatıldı. Benzer tarihlerde Muş Belediyesi'nin de benzer bir ihaleye çıktığı belirtilerek, tüm bu işlemlerin standart kamu ihale takvimi çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi.

İBB ayrıca, bir ihalenin gerçekleştirilmesi için yaklaşık maliyet hesabı, şartnamelerin hazırlanması, ilan süreci gibi en az iki ay süren teknik hazırlık süreçlerinin bulunduğunu da hatırlattı.