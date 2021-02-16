İBB tepki çeken Nusret resmini kaldırdı

Dün Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanda tarihi binanın tadilat işlemleri sırasında Nusret Gökçe resmiyle örtülmesi tepki çekmişti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "İzinsiz uygulamaya hakkında işlem yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Beyoğlu’nun Galata semtinde tarihi Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binanın “Nusret Gökçe” resmiyle örtüldüğü görülmüştü.

Bugün de İBB Sözcüsü Murat Ongun söz konusu afişin kaldırıldığını açıkladı. Paylaşım yapan Ongun, “İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile kendini tüm dünyaya rahatlıkla anlatabilecek derinlikte bir şehirdir. Beyoğlu’na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırtıldı” ifadelerini kullandı.

Bin yıllık Galata Meydanı'na Nusret posteri açıldı, İBB harekete geçti