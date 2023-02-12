İBB tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında

İBB deprem felaketinin 7. gününde arama kurtarma, insani yardım başta olmak üzere kent temizliği, hasar tespit, mobil tuvalet ve internet desteği gibi elindeki tüm imkanlarla depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Bölgede 2.326 İBB personeli, 1.065 iş makinesi ve hizmet aracı hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AFAD tarafından koordine edilen arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine desteğini artırarak devam ediyor. İBB’nin bölgede görevli 2.326 personeli, 1.065 iş makinesi ve hizmet aracı bulunuyor.

965 kişilik teçhizatlı arama kurtarma, acil yardım ve cenaze hizmetleri takımı 78 araç ve iş makinesi ile afet noktasına yollandı. İBB ekipleri 524 kişiyi enkazdan sağ kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İBB Yardım Kampanyası ile 5 milyonun üzerinde ihtiyaç ürünü bağışı teslim alındı. Toplanan yardımlar 303 tır ile bölgeye sevk edildi. Afetzedelerin temel ihtiyaç malzemelerine gereksinimi devam ediyor.

ALTYAPI, ARAÇ, MAKİNE, TEÇHİZAT ve MALZEME DESTEĞİ

İBB farklı donanım ve yetkinlikte araç ve teçhizat sevkini sağladı. Bu noktalardan Hatay’da 1.500 metrekare barınma alanı, 1.500 metrekare lojistik depo alanı ve 300 metrekare koordinasyon merkezi kuruldu. Revirin kurulumu devam ediyor. Depremzedeler için yapılan çalışmaların satır başları şöyle: