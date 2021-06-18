İBB Türkiye'nin en büyük ekşi mayalı ekmek fabrikasını kuruyor

İBB, İstanbulluların sağlıklı ve ucuz ekmek tüketebilmesi için ülkenin en büyük ekşi mayalı ekmek fabrikasını kuruyor. Hadımköy bölgesinde inşa edilen fabrikada günde 800 bin ila 1 milyon arasında ekmek üretilebilecek. Fabrikanın birinci etabı 2021 yılı sonunda hizmete girecek. Bisküvi ve glütensiz ürün üretimini sağlayacak ikinci etap ise 2022 yılı başında açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE), kurulduğu 1978 yılından bu yana ucuz ve sağlıklı ekmek üretmeye devam ediyor. Kartal/Cevizli, Eyüp/Edirnekapı ve Sultangazi/Cebeci fabrikaları olmak üzere üç fabrikasında el değmeden üretim yapan İHE, üretim kapasitesini artırmak ve mevcut ürün çeşitlerine yenilerini eklemek üzere Hadımköy’de yeni bir fabrika inşa ediyor. Toplam 78 bin metrekare alan üzerinde kurulan tesis, Türkiye’nin en büyük ekşi mayalı ekmek üretim kapasitesine sahip fabrikası olacak. Ürünleri taze ve donuk şekilde piyasaya sunulacak yeni fabrikada, ekşi mayalı ekmeğin yanısıra; normal, paketli çeşit ekmekler ile bisküvi ve glütensiz ürünler de üretilebilecek.

GÜNDE 800 BİN İLA 1 MİLYON EKMEK ÜRETİM KAPASİTESİ

Geniş üretim imkanı sağlayacak fabrikada 12 adet 50 tonluk, 6 adet 20 tonluk toplam 18 adet un silosu bulunuyor. Silolarda 720 ton un stoklanabiliyor. Tesiste, özel dizayn edilmiş 16 adet çift cidarlı paslanmaz tanklar kullanılıyor. 36 saatlik ekşi maya fermantasyonu sonrası 1 saate kadar kazan fermantasyonu ve 4 saate kadar da son fermantasyon yapılarak besleyici, hazmı kolay geleneksel ekmekler üretilebilecek.

Öte yandan İHE Hadımköy Fabrikası, olası bir afet durumunda 24 saat çalışabilecek şekilde dizayn edildi. Tesisin birinci etabının 2021 yılının sonunda, bisküvi ve glütensiz ürünlerin üretileceği ikinci etabın ise 2022 yılının başı itibariyle tamamlanması planlanıyor.