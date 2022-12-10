İBB Türkiye'nin ilk çevreci sosyal konut projesini tamamladı

İBB iştiraki KİPTAŞ, 158 bağımsız birimden oluşan Tuzla Meydan Evler projesini bitim tarihinden 6 ay önce tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ tarafından 31 Mayıs 2021’de temeli atılan ve 158 bağımsız birimden oluşan KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler tamamlandı. 5 blok, 149 konut, 9 ticari birim ve 1 kreşten oluşan projenin anahtar teslim töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılımıyla gerçekleşti. İstanbullulara verdiği sözleri yeri getirmenin gururunu yaşadığını belirten İmamoğlu, İstanbullulara mahcup olmamak için en üst seviyede gayreti ortaya koyacaklarını kaydetti. Bostancı – Dudullu metrosunun 2023’ün ilk gününde yeni yıl hediyesi olarak İstanbul’a kazandırılacağını müjdesini veren Başkan İmamoğlu, “Söz veriyoruz ve sözlerimizi tutuyoruz. Ne mutlu bana” dedi.

İSTANBUL’UN KAYNAKLARI İÇİN NE KADAR TİTİZ ÇALIŞTIĞIMI BİLEMEZSİNİZ…

Verilen sözlerin belli sebeplerle yerine geldiğini belirten İmamoğlu, “16 milyon insanımıza verdiğimiz sözleri tutmak üç yılda yaptığımız hizmetlerle çok konuşulmak hatta öyle konuşulmak ki bir kısım insanlar kendi yönettikleri 25 yılı, 3,5 yılla yarıştıracak derecede eş değer tuttuklarını görmek, beni ziyadesiyle mutlu ediyor” ifadelerini kullandı. Projelerin İstanbulluların bütçesindeki israfa son vererek hayata geçtiğini aktaran İmamoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu şehrin nimetlerinin, parasının tekrar bu şehrin insanlarına harcanması konusunda ne kadar titiz çalıştığımızı bilemezsiniz. İsrafı ortadan kaldırdığınızda tasarrufu hayata geçirdiğinizde sözlerinizi yerine getirmek bir o kadar kolay oluyor. Onun için eğer siz aklınıza hizmet etmeyi koyarsanız işte tam da o zaman başaramayacağınız ve sonucuna ulaştıramayacağınız hiçbir iş, İstanbul'da yok.”

İBB BÜTÇESİ HİÇ BU KADAR BEREKETLİ OLMADI

İsraf son veren, tasarrufu hayata geçiren anlayışın İstanbul’un bütçesine bereket getirdiğini kaydeden İmamoğlu, “Bereket çok kıymetli bir kavram. Hakkını vermek lazım. İsraf düzenine işte son verdiğiniz zaman sizin bütçenizde de bereket filizlenir, büyür ve kocaman olur. Tahmin edeceğiniz işlerden daha fazla iş üretirsiniz. Mucizeden değil bereketin tılsımından bahsediyorum. Bereketin olduğu yerde biliniz ki yatırım vardır. Bereketin olduğu yerde güzel işlerle insanlarınızı buluşturmak vardır. İddiayla söylüyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi hiç bu kadar bereketli olmamıştı. Çok dua, çok destek var bizimle” diye konuştu.

GÜNDE 20 BİN LİTRE SU TASARRUFU

Sosyal konut anlayışına bereket kavramıyla başka bir boyut getirdiklerini söyleyen İmamoğlu, “KİPTAŞ yeni bir dönemi başlattı. Türkiye'de ilk kez bir sosyal konut projesinde bu tarz uygulama hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Günde 20 bin litre su tasarrufunu vatandaşlarımıza sadece bu projede kazandırıyoruz. Baktığınızda bu senede kurak bir dönem geçiriyoruz. Yani her birinizin evindeki musluğun akışında biraz daha titiz olmalıyız” dedi.

BÖYLE BİR LAFI ETMİŞ OLSAM…

KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesinin 2021’de temelinin atıldığını anımsatan İmamoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Neredeyse 1,5 sene sonra, zamanından 6 ay önce insanlarımızla bu projeyi buluşturuyoruz. Biz buranın temelini burada atarken sabote edilmeye gayret edildi. Projenin uygunsuz olduğu, ruhsat verilemeyeceği gelip yine kürsüden söyleyen bir ilçe belediye başkanı vardı. Yani bu ifadelerle yine devletin bir kurumunu zora sokmak. 41 bine yakın insanın başvurduğu ve bugün onlardan 149’unun yuvasına gireceği evleri, karalamak, kötülemek ve tabiri caizse insanların buraya ilgisini uzaklaştırma yönündeki girişimi tümden boşa çıkmıştır. Üzülerek bunu hatırlatıyorum. Eğer ben böyle bir lafı etmiş olsam bugün gerçekten yüzüm kızarırdı. Hatta morarırdı diyeceğim, kızarması yetmez. Bir başkasının yüzü kızarır mı diye merak etmiyor değilim. Üzüntüyle o gün de kendisini uyarmıştım. Yanlış yapıyorsun. Biz devletin kurumuyuz. Devletin kurumu bu tür işlere tenezzül etmez. Zira biz bu kentte yüzlerce, bizden önce yapılan yanlış uygulamaları ve işleri tapusundan tutun kat irtifakına yanlış projelerden tutun protokolsüz temel atm

alara varıncaya kadar düzeltmiş de bir yönetimiz. Hatırlatmasında ve uyarısında yapmama rağmen bu ısrarın da devam etmişti. Ancak gördüğünüz gibi sonucuna ermiş olması ne denli bir yanlış ifade kullandığının ve bizi karalama girişiminde bulunduğunun da ispatı olmuş.”

16 MİLYONA EŞİT BAKAN GÖZE SAHİBİZ

“Kendini soyutlayan değil, çevreyle bütünleşen bir yapı düzeni, komşuluk duygusunu arttıran bir yapı düzenini harekete geçirdik” diyen İmamoğlu, “Uygun bir alanında bir de kreş üretti arkadaşlarım… Sosyal konuttan başlayan sosyal yaşam kültürünü güçlendiren, sosyal demokrat anlayışımızın tam da bir sonucu işte burada insanı ayırt etmemek. İnsanları eşit hizmet sunma duygusu hiç kimsenin kimliğine, yaşamına, inancına siyasi görüşüne bakmaksızın o kadar kendimi, bu şehrin 16 milyon insanına yakın hissediyorum ki Allah şahit hiçbirisiyle aramda bir başkasıyla olduğundan fark yok. Hizmet ederken eğer mutluysa vatandaşımız gözünün içerisinden o mutluluğu alabiliyorsam. Benim için gerisi teferruat. 16 milyon insanımıza eşit bakan bir göze, gönle sahibiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar teslim töreninin ardından İmamoğlu, hak sahiplerinden Oğuzhan Canpolat’ın evine misafir oldu. Ev sahipleriyle kahve içen ve koyu sohbete koyulan İmamoğlu aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYDINLIK EVLER DE GELİYOR

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da törende şu ifadeleri kullandı:

“Tuzla Meydan Evlerle birlikte bu dönemde temel atılan dört sosyal konutumuzun üçünü teslim etmiş oluyoruz ve 1752 bağımsız birinden oluşan sosyal konut projemizi teslim etmiş oluyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Tuzla Aydınlık Evler Sosyal Konut Projemiz. Onu da olağanüstü bir aksilik olmazsa Ocak 2023’te hak sahipleri daire belirleme kurallarını yapacağız. Teslim tarihimizi de aynı dönemde açıklayacağız.”

158 bağımsız birimden oluşan KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler, Türkiye’de ilk kez bir sosyal konut projesinde kullanılan “Gri Su Geri Kazanım” sistemiyle ön plana çıkıyor. “Gri Su Geri Kazanım Sistemi” ile evlerde kullanılan sular (duş, küvet, lavabo, çamaşır makineleri ve mutfaklardan vb. gelen evsel nitelikli atık sular) arıtılarak yeniden (klozetlerin rezervuarlarında ve bahçe sulaması için) kullanılacak. Böylece hem bu evlerde yaşayanların su faturalarından hem de sadece bir günde ortalama 100-150 kişinin ihtiyacı olan yaklaşık 20 bin litre sudan tasarruf edilerek, doğal su kaynaklarının ve çevrenin korunmasına önemli katkıda bulunulacak