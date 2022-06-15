İBB Üsküdar'daki Atatürk Anıtı ve çevresi için harekete geçti

Alt yapı çalışmalarıyla Üsküdar sahilini sel baskınlarından kurtaran İBB, aynı bölgede otopark olarak kullanılan Atatürk Anıtı ve çevresini de İstanbulluların kullanımına açmak için harekete geçti. Ancak buna yönelik başlatılan yasal çalışma, hukuksuz bir şekilde engellenmek istendi.

Üsküdar Salacak sahilinde bulunan Üsküdar Atatürk Anıtı ve çevresinin hak ettiği değeri görmesi ve daha görünür olmasına yönelik başlatılan çalışmaya, sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. İBB yetkisinde olan alanın Üsküdar’a ve İstanbul’a kazandırılması için çalışma başlatan İBB ekiplerine, ilçe belediyesi görevlilerince fiziki müdahalede bulunuldu. Salacak sahilde Üsküdar Atatürk Anıtı'nın yanında kadastral boşlukta bulunan ve imar durumu yeşil alan olan alan, eski İBB yönetimi tarafından otoparka dönüştürüldü. İSPARK’ın kullanımına sunuldu. Kadastral boşlukta bulunmasından dolayı İBB yetkisinde olan alan, İBB Şirketi İSPARK tarafından, İBB Miras’a devredildi. Atıl durumda kalmış alanının hak ettiği değeri görmesi için İBB Miras ekipleri hemen harekete geçti. İBB Miras tarafından Atatürk Anıtının restorasyonu ve çevresinin düzenlenmesi için proje çalışması başlatıldı.

Alan İBB yetkisinde olmasına rağmen, ilçe belediyesi görevlilerince saat 09.00’da başlatılan çalışmaya haksız ve hukuksuz bir şekilde müdahale edilmek istendi. İBB Miras ve İBB zabıta ekipleri, ilçe belediyesi yetkililerince darp edildi. İBB Miras ekibi araçlarına fiziki müdahale ile zarar verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Üsküdar Atatürk Anıtı ve çevresinde çalışmalar durmak zorunda kaldı. Kamu adına hareket eden İBB görevlilerine engel olunması ve görev başındayken darp edilmelerinden dolayı ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

ALAN İSTANBUL’A MUTLAKA KAZANDIRILACAK

İBB, halkın para toplayarak yaptırdığı, yıllardır otopark ile kuşatılmış, varlığı bile unutulmuş Atatürk Anıtı ve çevresinin görünür olması ve İstanbulluların ziyaretine açık olmasını sağlamak adına, çalışmalarını tüm engelleme girişimlerine rağmen sürdürecek. Alanı İstanbul’umuza mutlaka kazandıracak.

ATATÜRK ANITI HAKKINDA

Salacak sahilinde bulunan Üsküdar Atatürk Anıtı, 1971-1973 yılları arasında “Atatürk Anıtı Yaptırma Derneği” tarafından İstanbullulardan gönüllü toplanan paralarla yaptırıldı. Anıt, Mustafa Kemal Atatürk’e bakarak büst yapan ilk ve tek Türk heykeltıraş olan Prof. Kenan Yontunç tarafından tasarlandı.