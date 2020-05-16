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  4. 16 Mayıs 2020 09:31

İBB, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Galata Kulesi iddiasını yalanladı

Galata Kulesi’nin İBB’den Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri için genel müdürün “İstinaf Mahkemesi’nde de bizim lehimize sonuçlandı” iddialarını İBB reddetti. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “Mahkeme kararı henüz çıkmadı” dedi

İBB, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Galata Kulesi iddiasını yalanladı
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Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki Galata Kulesi tartışması devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrinin mahkeme kararıyla tescillendiğini söyledi.

Genel Müdür Ersoy, İstanbul’da Galata Kulesi ile beraber Vahdettin Köşkü, Adile Sultan Sarayı, Zeynep Kamil Hastanesi, Paşa Kapası Cezaevi, Selimiye Kışlası, Beylerbeyi Polis Evi, Abraham Paşa Konağı, Ilhamur Kasrı gibi yapıların da dahil olduğu toplam 101 yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildiğini iddia etti.

En son Sait Halim Paşa Yalısı'nı aldıklarını söyleyen Ersoy, bunun sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olan bir konu olmadığını dile getirdi.

İBB’nin devre ilişkin açtığı davanın sonuçlandığını söyleyen Ersoy, "Onlar bizim gönderdiğimiz yazı üzerine idare mahkemesine gittiler. Mahkeme bizi haklı gördü ve dava en son İstinaf Mahkemesi’nde de bizim lehimize sonuçlandı. Ve şu anda da mülkiyeti tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, yani Kule-i Zemin Vakfı adına kaydedilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

İBB YALANLADI

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ise BirGün’e yaptığı açıklamada Genel Müdür Ersoy’un söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını pandemi sebebiyle esas duruşmanın henüz görülmediğini aktardı.

Vakıflar Kanunu’nun 30. Maddesine dayanarak Beyoğlu Tapu Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında alınan devir kararı için itiraz ettiklerini belirten Polat, “30. Madde kapsamında Galata Kulesi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrildi. Ancak biz Galata Kulesi için 30. Maddenin işletilemeyeceğini söyleyerek karar için dava açtık. Ancak pandemi sebebiyle henüz sonuçlanmadı. Verilen tek mahkeme kararı, tapu tescil kararı onanmadan tahliye işlemi gerçekleşemez diye itiraz ettiğimiz tahliye için oldu. Pandemi sonrasında tapu tescil için mahkeme kararı beklenecek” dedi.

 

Birgün

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istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
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