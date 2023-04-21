İBB ve Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, önce Hatay Defne’de düzenlenen ‘Halil İbrahim Sofrası Buluşması’nda depremzedelerle bir araya geldi, sonra İBB Meclisi’nden 12 Nisan’da geçen karar uyarınca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile protokol imzaladı.

Millet İttifakı liderleri; 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı’nın birinci gününü depremzedelerle birlikte geçirdi. Kılıçdaroğlu Adıyaman’da, Akşener Malatya’da, Karamollaoğlu Adana’da, Davutoğlu Gaziantep’te, Babacan Diyarbakır’da, Uysal Osmaniye’de, İmamoğlu Hatay’da, Yavaş da Kahramanmaraş’ta kurulan “Halil İbrahim Sofrası”nda depremzedelerle bir araya geldi. 8 ilde depremzedelerin acılarına ve lokmalarına ortak olan 8 lider, hem bulundukları şehirlerdeki vatandaşlara hem de canlı yayınla diğer kentlerdeki yurttaşlara seslenerek, yanlarında oldukları mesajını verdi.

“DEPREMZEDELER, 86 MİLYON İNSANIMIZIN CANIDIR, CİĞERİDİR”

İmamoğlu’nun, eşi Dr. Dilek İmamoğlu ile birlikte geldiği Hatay Defne’de depremzedelerle buluşma noktası, Aşağıokçular Mahallesi’nde kurulan Halil İbrahim Sofrası oldu. İmamoğlu çiftine, Defne ziyaretinde Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş da eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgisi altında konuşan İmamoğlu, “Buradaki Halil İbrahim Sofrası'ndan, Hataylı hemşerilerimden aldığım vekaletle, bütün milletimize, 86 milyon Türkiye'mize iyi bayramlar diyelim mi buradan? İyi bayramlar olsun bütün memleketimize. Ve buradan, bu ülkeyi kocaman bir Halil İbrahim Sofrası’na dönüştürmek için yola çıkan; hak, hukuk ve adaletin temsilcisi, erdemin, vicdanın, devlet insanı olmanın temsilcisi, 13 Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da selam yollayalım. Deprem bölgesinde var olan bütün vatandaşlarımız, hepimizin, milletçe 86 milyon insanımızın canıdır, ciğeridir. Her ne olursa olsun, bu düştüğümüz yerden, hep birlikte ayağa kalkacağız. Dolayısıyla; Hatay'da da Maraş'ta da Adıyaman'da da hiçbir şehrimizde, hiçbir vatandaşımız, hiçbir evladımız, çocuğumuz, gencimiz, memleketin başka bir yerindeki insanımızdan geriye kalmayacak. Bundan yana içiniz rahat olsun. Hele hele 15 Mayıs'tan sonra varımızla, yoğumuzla hep birlikte, başta Hatay olmak üzere hem Lütfü Savaş Başkanımın hem bütün ilçe belediye başkanlarımın yanında olacağız ve hep birlikte ayağa kalkacağız” dedi.

“BU BAYRAM, GELECEĞE DAİR UMUDU EN YÜKSEĞE TAŞIMA GÜNÜDÜR”

“Acımız büyüktür. İnsanlarımızı kaybettik. Yaralarımızı sarabiliriz ama kaybettiklerimizi geriye getiremeyiz” diyen İmamoğlu, “Bütün kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. O kaybettiğimiz insanlarımıza da borçlarımızı hep birlikte ödemek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki, deprem acı bir olay; tamam. Büyük bir afet yaşadık; tamam. Ama geçmişten bugüne, ne yazık ki depremin gereğini yerine getirme konusunda hassas olamadık. Eksiklerimiz var. Bundan sonra aynı hatayı yapmamak adına, asla ve asla eksik davranmayacağız. İnşallah göreceksiniz, sizleri sağlam yuvalarınıza hep birlikte kavuşturacağız. Bu bayram, her şeye rağmen umutlu olma bayramıdır. Bu bayram, bütün eksikliklere rağmen, bütün eksikliklere, yaşadığımız acılara rağmen, geleceğe dair umudu en yükseğe taşıma günüdür. Onun için buradayız” ifadelerini kullandı.

“HALİL İBRAHİM SOFRASI’NIN BEREKETİNİ, 15 MAYIS'TAN İTİBAREN ÜLKEMİZE YAŞATACAĞIZ”

Depremde varını yoğunu kaybeden vatandaşları, ülkenin 86 milyon vatandaşıyla aynı seviyeye çıkarma zorunlulukları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Her gittiğim yerde, ‘Önce milletçe, deprem bölgesindeki insanlarımızla eşitleneceğiz; sonra hep birlikte ayağa kalkacağız’ dedim. Meydanlarda insanlarımıza ‘Bu fedakarlığa, bu ayağa kalkma konusunda kol kola olmaya, omuz omuza olmaya var mısınız’ dedim. Bütün milletimiz ‘Varız’ deyip ayağa kalktı. Dolayısıyla biz, Millet İttifakı olarak, Sayın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, ülkemizin her yerine Halil İbrahim Sofrası’nın bereketini, o güzelliğine, herkesi içine alan, herkesi sofraya dahil eden, herkese bu sofraya ait olduğunu hissettiren bir süreci 15 Mayıs'tan itibaren ülkemize yaşatacağız. Millet İttifakı; ‘Hak, hukuk, adalet’ diyenlerin ittifakıdır. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Ortak akılla, adil kararlar alacağız. Bu akıllı çözümlerle, şehirlerimizi 100 yılın, 200 yılın şehirleri olarak inşa edeceğiz. Ve şehirlerin ihtiyaçlarını, çözümlerini yaparken, vatandaşın ne istediğini dinleyerek yapacağız.”

“BU SAATTEN SONRA UMUTLARINIZI YÜKSEK TUTUN”

Millet İttifakı belediyeleri olarak, deprem sonrasında yaptıkları çalışmalarla ortak çalışma kültürünün örneklerini verdiklerini belirten İmamoğlu, “Hatay'da, kıymetli Belediye Başkanımız Lütfi Savaş'la omuz omuza vererek, Hatay'ın her noktasına hep birlikte koştuk. İnsanlarımızın beklentilerini boşa çıkartmayacağız. Depremzede yurttaşlarımızın bu zor günlerini, hep birlikte yaşayarak, hissedeceğiz. İstanbul'da inanınız ki milyonlarca insanımızın, sizlerle beraber olduğunu, sizleri hissettiğini ve her anınızda da olmaya devam edeceğini iyi biliyorum. Bu saatten sonra umutlarınızı yüksek tutun. Bütün bu deprem bölgesinin çocukları, yani bizim evlatlarımız, hepimize emanettir. Gençlerimiz, hepimize emanettir. Acılar birer birer geride kalacak. Hayatı tekrar bayram havasına dönüştüreceğiz. Bu ülkede çocuklarımızın hak ettikleri bayram sabahına uyanmaları için, elimizden geleni yapacağız” dedi.

İBB VE HBB ARASINDA “DEPREM PROTOKOLÜ” İMZALANDI

Depremzedelerle birlikte Halil İbrahim Sofrası’na oturan İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında bölgeden ayrılarak, İBB’nin Antakya’da kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi’ne geçti. Burada tekrar bir araya gelen İmamoğlu ve Savaş, İBB Meclisi’nden 12 Nisan’da oy birliğiyle geçen karar uyarınca protokol imzaladı. İmamoğlu ve Savaş tarafından imzalanan protokol uyarınca; İBB, depremlerle sarsılan Hatay’da 1.000 geçici konut yapacak, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapısını onaracak. İBB Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla, tüm bu çalışmalar için Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne 62,5 milyon liralık nakdi yardım yapılacak. İmza için düzenlenen etkinlikte konuşan İmamoğlu, İBB’nin, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından AFAD tarafından Hatay ile eşleştirildiğini hatırlattı. Depremin ilk gününden itibaren, kurum olarak Hatay’da, HBB Başkanı Savaş’ın koordinasyonunda çalışmaya başladıklarını aktaran İmamoğlu, “Gerçekten profesyonelce, insanların ihtiyaçlarına koşan, düzenli hareket eden, iş birliği içinde hareket eden, sadece günü kurtarmayıp, geleceğin tasarlanması ihtiyaçlarını iyi bir şekilde tasarlayan bir süreç ortaya koyduk” dedi.

“SORUMLULUĞUMUZ DEVAM EDİYOR”

İBB’nin Hatay’daki çalışmalarında bugüne kadar 8 bini aşkın çalışanın görev aldığını aktaran İmamoğlu, “Hem görev alan arkadaşlarıma hem de siyasi anlamda da buradaki irtibatları sağlayan, bürokrasi dışında görev alan Meclis üyesi arkadaşlarıma, yönetici arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Tabii sorumluluğumuz devam ediyor. 800’e yakın elemanımız, burada bizimle beraber, Hatay Büyükşehir Belediyemizin öngördüğü çalışmalarını sürdürüyor. 300’e yakın aracımız da yine burada, yine Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda hizmetlerine devam ediyor” bilgilerini paylaştı. İmamoğlu, imzaladıkları protokolün içeriğini ise, “İlk olarak burada 1000 adet geçici konut yaparak, insanlarımızın konaklama sürecini çadırlardan geçici konutlara taşıyarak bir inşai faaliyet yapmak, burada en az 3-4 bin insanımızın konaklayacağı sistemi bu bölgeye hediye etmek. Çünkü en az 2 yıl, 3 yıl, 4 yıllık süreci eğer sağlıklı bir biçimde geçici konutlarda yaşama kazandırabilirsek, bu bölgelerde daha kalıcı, daha düzenli konutları yapabilme fırsatına sahip oluruz. Alelacele, apar topar, paldır küldür bir iş asla doğru bir iş olmaz Hatay'da ve diğer kentlerimizde” sözleriyle aktardı.

İMAMOĞLU’NDAN İBB MECLİSİ’NE “HATAY” TEŞEKKÜRÜ

Protokolün, toplam 62,5 milyon liralık nakdi yardımı da içerdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Ben, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne de teşekkür ediyorum bu noktada. Bu bedeller yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay Büyükşehir Belediyemizin hesaplarına gönderilecek. Desteklerimiz burada bitmeyecek, devam edecek. Başkanımızın yanındayız, Hataylıların yanındayız, Hatay'ın bütün insanlarının yanındayız. Her daim gözümüz, kulağımız, yetkimiz hangi kanalda var ise, her türlü burada hayatın, yaşamın, gerçek anlamda bayram olacağı zamana kadar aralıksız devam edeceğini taahhüt ediyoruz, söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

SAVAŞ: “HATAY HALKI ADINA MÜTEŞEKKİRİZ”

İmamoğlu’nun ardından konuşan Savaş da vatandaşların Ramazan Bayramlarını kutlayarak, “Şu ana kadar Hatay'da birçok kurum, kuruluş, belediyelerimiz çok destek oldu ama tabii ki en büyük desteği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gördük. Başkanımın ve çalışma arkadaşlarının gerçekten de bu konudaki özverisinden dolayı, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Hatay halkı adına müteşekkiriz. Tabii ki Hatay kadim bir şehir. İstanbul da kadim bir şehir. Biri kültür başkentimiz ama birisi de medeniyetlerin başkenti. Bu iki şehrin ayakta kalması lazım. Çünkü ikisinin de ülkemize ve dünyaya kattığı çok fazlasıyla manevi değer var, kültürel değer var, tarihi değer var, ticari ve turizm değeri var. Bu nedenle bizim hep bir arada olmamız lazım. Büyük bir badire atlattık. Bu bir badireyi atlatırken de gerçekten de çok insanımızı kaybettik, çok şeyimizi kaybettik. Ama baktık ki ülkemizde ve yurt dışında hala insanlık yaşıyor. Bu ‘İnsanlık yaşıyor’ dedirtmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi” ifadelerini kullandı.

“14’ÜNDEN SONRA ÇOK DAHA FAZLASINI HATAY'IMIZA YAPACAĞINIZA İNANIYORUZ”

İBB Meclisi’nin aldığı karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaş, şunları söyledi:

“Ben eminim ki, bundan çok çok fazlasını, depremin ilk gününden itibaren hiç sorgusuz, sualsiz buradaki arkadaşlarımız, İstanbul Büyükşehir'e bağlı arkadaşlarımız -ne Ekrem Bey'in haberi var, ne benim haberim var ama- çok destek verdiler biliyorum. Bu, sadece Meclisimizden geçen görünen kısmı. Ben, gerçekten Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu kutlu olarak başladığımız yolda güzel sonuçlandırırız. 14’ünden sonra da bunu Ankara'dan imzalayıp, daha fazlasıyla Hatay'ın ayağa kalkmasına destek verecek bir pozisyonda olur. Biz de burada daha dik yürürüz, daha fazla insanımızın ayağa kalkmasına hızlı bir şekilde destek vermiş oluruz. Başkanım, biz bunu kaparo olarak kabul ediyoruz. İnşallah 14’ünden sonra, çok daha fazlasını Hatay'ımıza yapacağınıza inanıyoruz. O konuda söz almama gerek yok. Ona inanıyorum çünkü. Sizin kalbinizin yarısı İstanbul’a atıyorsa, yarısı da Hatay'a atıyor. Ama inşallah, hep birlikte bundan sonraki süreçte, özellikle de 14’ünden sonra bütün Türkiye'yi kapsayacak hizmetler yaparız. Allah da bizlere, sizlere onu nasip eder.”

Protokol imzalanmasının ardından Antakya’dan ayrılan İmamoğlu, Samandağ ilçesine geçti. Yol boyu vatandaşların ilgisiyle karşılaşan ve aracı sık sık durdurulan İmamoğlu, depremzedelerle fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, Cuma namazını da Samandağ Ebul Fütuh Camii’nde kıldı.