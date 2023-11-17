İBB ve İstanbul İtfaiyesi'nden İstanbullulara baca temizliği uyarısı

İstanbul İtfaiyesi baca temizliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken kuralları açıkladı. Özellikle kış şartlarında güvenli bir baca çekişi sağlamak ve bacadan kaynaklı yangın ve zehirlenmeleri engellemek için itfaiyenin yetkilendirdiği baca temizleme şirketlerine, bacaların bakımını ve periyodik temizliğini yaptırmak büyük önem taşıyor...

Ev ve işyerlerindeki ısıtma ve pişirme sistemlerinin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için baca temizliği kritik öneme sahip. Kirli ve tıkalı bacalar, yangın tehlikesini artırırken zararlı gazların ev ve iş yerlerinin içine sızmasına neden olabiliyor.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN BACA TEMİZLİĞİNİ UNUTMAYIN

Temizlenmiş bir baca ise, ısıtma ve pişirme sistemlerinin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle güvenli bir baca çekişi sağlamak ve bacadan kaynaklı yangınları engellemek için yılda en az bir kez itfaiyenin yetkilendirdiği baca temizleme şirketlerine, bakımını ve periyodik temizliğini yaptırmak gerekiyor.

İstanbul il sınırları içindeki tüm binaların ısıtma ve pişirme sistemlerindeki bacaların periyodik temizlik işlemleri İBB İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yetki belgesi verilen şirketler tarafından yapılıyor.

BACA TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR

İstanbul İtfaiyesi baca temizliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken kuralları açıkladı. Detaylar şöyle:

Isıtma Sistemleri Baca Temizliği:

- Baca temizleme ekibi en az 2 kişiden oluşur. Baca temizliğini yapacak olan şirket personelleri kullanıcıya kimlik belgesini gösterir. İş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uyarak kişisel koruyucu malzemeleri kullanır.

- Temizlikte kullanılacak malzemeler eksiksiz olarak hazır bulundurulur. (Duman tableti, çeşitli ebatlarda tel fırçalar, baca temizleme çıkrığı, ucunda metal ağırlık bulunan 30 metrelik ip, sanayi tipi elektrik süpürgesi, kurum toplama kaşığı, çeşitli ebatlarda spatula, kalın koruyucu naylon, takım sandığı, baca kamerası, merdiven, izolasyon için alüminyum bant vb.)

- Bacaya bağlı olan cihaz kapatılır. Bacanın sıcaklığı kontrol edilir.

- Temizlik yapılacak alana çalışma brandası serilir. Isıtma cihazının bacaya bağlı kısmı bacadan ayırılır.

- Bacanın temizlenmeden önceki hali baca kamerası ile görüntülenir, ön tespit yapar ve kullanıcıya yapacağı hizmet ve ücret ile ilgili bilgi verir. (Kirlilik, tıkanıklık, çatlak, deformasyon vb. kontrol edilir.)

- Baca emiş ağzı tamamen kapatılır.

- Baca temizlik ekibinden bir kişi çatıya çıkar ve bacadan aşağıya çelik halata bağlı fırçayı emiş ağzına doğru indirir, temizlik fırçası aşağıdan yukarıya doğru çekilirken bacanın tüm yüzeyine sürterek çekilmeli ve bu işlem baca temizleninceye kadar tekrarlanır.

- Çatıdaki işlem bittikten sonra tamamen kapatılan emiş ağzı tekrar açılmalı, emiş ağzında birikmiş kurum ve atıklar vakumlu elektrik süpürgesi ve kurum toplama kaşığı ile alınır.

- Temizlik işlemi bittikten sonra bacanın temiz hali baca kamerası ile görüntülenir. Duman tableti kullanarak baca çekiş testi yapılır. Isıtma cihazının boru ekleri ve baca bağlantısı gaz sızdırmayacak şekilde izolasyonu yapılır. Ortam, baca temizleme işlemlerinden kaynaklanan kirlilik giderilerek teslim edilir.

- Kullanıcıya yapılan işlem ve temizlik periyodu ile ilgili bilgi verilerek raporlama ve fatura kesme işlemi yapılır.

Pişirme Sistemi Baca Temizliği

- Baca temizliğini yapacak olan şirket, yerinde keşif yaparak bacanın temizlenebilmesi için gerekli olan ortamın (kontrol kapağı, yürüyüş yolu vb.) hazırlanmasını kullanıcıdan ister ve konuyla ilgili detaylı ön bilgiler verir. Kullanıcıya hizmetin ücretiyle ilgili bilgi verir

-Baca temizleme ekibi en az 2 kişiden oluşmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uyulmalı ve kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalıdır.

-Temizlikte kullanılacak malzemeler eksiksiz olarak hazır bulundurulur. (Kimyasal yağ çözücüler, köpük makinesi, basınçlı su makinesi, çeşitli ebatlarda tel fırçalar, baca temizleme çıkrığı, sanayi tipi elektrik süpürgesi, kurum toplama kaşığı, çeşitli ebatlarda spatula, kalın koruyucu naylon, takım sandığı, baca kamerası, merdiven, vb.)

-Temizlik yapılacak alana çalışma brandası serilir. Pişirme sistemi baca temizliği kanal bağlantı noktalarını sökerek veya her iki metrede kapak açılarak yapılır.

-Temizlenecek kısımlara kimyasal yağ çözücü sıkılarak baca içerisindeki atık yağların çözülmesi beklenerek temizleme işlemi yapılır.

-Temizlik işlemi bittikten sonra bacanın temiz hali baca kamerası ile görüntülenir. Ortam, baca temizleme işlemlerinden kaynaklanan kirlilik giderilerek teslim edilir.

-Kullanıcıya yapılan işlem ve temizlik periyodu ile ilgili bilgi verilir. Raporlama ve fatura kesme işlemi yaparak bacanın kirli ve temiz halinin görüntülerini teslim eder.

Baca Temizleme Periyotları: