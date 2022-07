İBB, ''Yaya Durağı'' projesini hayata geçirdi

İBB, İstanbul’da ilk olan “Yaya Durağı” projesini hayata geçirdi. Yaya ve bisikletlilerin dinlenebileceği yaya duraklarının ilki Halaskargazi Caddesinde kuruldu. Çalışmanın kent geneline yayılması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent içi ulaşımda, bisiklet kullanımı ve yürümeyi teşvik etmek üzere ‘Yaya

Durakları’ projesini geliştirdi. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı ile birlikte

oluşturulan ‘Yaya Durakları’ için kaldırım genişleterek, yol kenarlarında yayalar için özel platformlar kuruluyor.

Böylece yayalar ve bisiklet kullanıcıları için dinlenme alanları oluşturuluyor. Çevresi bitkilerle donatılan yaya

durakları, hareket halindeki İstanbullulara dinlenme imkanı sağlıyor. Duraklarda ayrıca bisiklet ve scooter park

alanları da bulunuyor.



İlk yaya durağı, 30 Haziran itibariyle Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde kullanıma açıldı. İBB tarafından

yürütülen çalışmanın kent geneline yayılması planlanıyor. İstanbullular, tüm bilgi ve başvuru formunun yer

aldığı www.yayaduragi.ibb.istanbul adresi üzerinden talepte bulunabilir.



WRI TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER HAKKINDA

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne (World Resources Institute - WRI) bağlı bir

oluşum. Sürdürülebilir kentler için çalışmalar yürüten WRI, Ross Center for Sustainable Cities ağının bir üyesi.

Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan ve Meksika olmak üzere 5 merkezde hizmet veren WRI Sürdürülebilir Şehirler,

“insan odaklı şehirler” düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit eden

kent içi ulaşım sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretiyor.



SAĞLIKLI ŞEHİRLER ORTAKLIĞI HAKKINDA

Sağlıklı Şehirler Ortaklığı (The Partnership for Healthy Cities – PHC), bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanmaları

önleyerek insan hayatını kurtarmaya kendini adamış şehirlerden oluşan saygın bir küresel ağdır. Bloomberg

Philanthropies tarafından desteklenen ve Dünya Sağlık Örgütü ile Vital Strategies tarafından yürütülen bu

ortaklık, şehirlerde