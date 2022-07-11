İBB, ''Yaya Durağı'' projesini hayata geçirdi
İBB, İstanbul’da ilk olan “Yaya Durağı” projesini hayata geçirdi. Yaya ve bisikletlilerin dinlenebileceği yaya duraklarının ilki Halaskargazi Caddesinde kuruldu. Çalışmanın kent geneline yayılması planlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent içi ulaşımda, bisiklet kullanımı ve yürümeyi teşvik etmek üzere ‘Yaya
Durakları’ projesini geliştirdi. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı ile birlikte
oluşturulan ‘Yaya Durakları’ için kaldırım genişleterek, yol kenarlarında yayalar için özel platformlar kuruluyor.
Böylece yayalar ve bisiklet kullanıcıları için dinlenme alanları oluşturuluyor. Çevresi bitkilerle donatılan yaya
durakları, hareket halindeki İstanbullulara dinlenme imkanı sağlıyor. Duraklarda ayrıca bisiklet ve scooter park
alanları da bulunuyor.
İlk yaya durağı, 30 Haziran itibariyle Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde kullanıma açıldı. İBB tarafından
yürütülen çalışmanın kent geneline yayılması planlanıyor. İstanbullular, tüm bilgi ve başvuru formunun yer
aldığı www.yayaduragi.ibb.istanbul adresi üzerinden talepte bulunabilir.
WRI TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER HAKKINDA
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne (World Resources Institute - WRI) bağlı bir
oluşum. Sürdürülebilir kentler için çalışmalar yürüten WRI, Ross Center for Sustainable Cities ağının bir üyesi.
Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan ve Meksika olmak üzere 5 merkezde hizmet veren WRI Sürdürülebilir Şehirler,
“insan odaklı şehirler” düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit eden
kent içi ulaşım sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretiyor.
SAĞLIKLI ŞEHİRLER ORTAKLIĞI HAKKINDA
Sağlıklı Şehirler Ortaklığı (The Partnership for Healthy Cities – PHC), bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanmaları
önleyerek insan hayatını kurtarmaya kendini adamış şehirlerden oluşan saygın bir küresel ağdır. Bloomberg
Philanthropies tarafından desteklenen ve Dünya Sağlık Örgütü ile Vital Strategies tarafından yürütülen bu
ortaklık, şehirlerde
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