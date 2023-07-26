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İBB yeni taksi teklifini 15'inci kez sunacak

İBB yeni taksi teklifini 15'inci kez sunacak
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İBB, İstanbul'daki taksi sorunu çözmek için daha önce UKOME toplantılarında 14 kez reddedilen yeni taksi teklifine, 15. kez farklı bir yöntem ile geliyor.

Halk TV'den Ali Macit’in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yetersiz kalan taksi sorunu için Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına ek beş bin taksi teklifi ile gitti.

Daha önce götürülen bu teklif UKOME’de tam 14 kez reddedildi. İBB bu sefer farklı bir yöntem ile UKOME’ye taksi teklifinde bulundu.

İBB’nin Çözüm Merkezi’ne gelen şikâyetler kapsamında, taksicilerin yüzde 59,53’ü yol ve yolcu seçtiği görülüyor. İBB, bu soruna çözüm olarak UKOME’ye “üç bin adet yeni taksinin ihdas edilmesi” teklifinde bulundu.

Teklif kabul edildiği takdirde İBB, bu üç bin taksinin plakasını kendisi satacak.

İBB, bu plakaları bin 500, bin 500 olarak üzere iki ayrı planda piyasaya sürmeyi planlıyor.

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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