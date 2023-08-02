İBB Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar sürecini başlattı

İBB, ‘300 Günde 300 Proje’ maratonunun ardından, ‘Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar’ sürecini başlattı. Sürecin ilk adımı, ‘İçerenköy Spor Tesisi’nin yapımına başlanmasıyla atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçerenköy Spor Tesisi’nin yapımını, “Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar” başlığıyla başlattı. Bölge halkının spor ihtiyaçlarını karşılayacak tesisin temeli; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve CHP milletvekili Ali Gökçek’in katıldığı törenle atıldı. Tören öncesinde, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, İlgezdi ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“ÖNCEKİ İBB YÖNETİMİNDEN RANDEVU ALAMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİRİ DE BENDİM”

Kendisinden önce konuşan Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi’nin de dile getirdiği, önceki dönemde İBB’nin farklı parti belediyelerine yönelik partizanca tutumunu eleştiren İmamoğlu, “Ataşehir, ne yazık ki partizanca tutumun, uzun yıllar kurumlar arası diyaloğun koptuğu, ilişki dahi kurulamadığı, el dahi sıkılamadığı ilçelerden bir tanesi oldu. Bunların hiçbirisi bir hamasi cümle değildir. Hiçbirisi, inanın siyaseten hani bir yarış yapıyoruz da onun ifadesi asla değildir. Şimdi sadece Belediye Başkanımız çıkıp, ‘6,5 sene randevu alamadım’ derse, insanların aklından şüphe geçebilir. İnanın, Cumhuriyet Halk Partili olduğu için, AK Parti yönetiminde, aynı tutum ve davranışı hemen hemen bütün belediye başkanlarımız yaşadı ve gördü. O randevu alamayan belediye başkanlarından birisi de ben oldum kendi dönemimde. Çok acı bir durum” dedi.

İSTANBUL VALİSİ’NE ‘TOPLANTI’ TEŞEKKÜRÜ

Bu durumun hem insani hem de hizmet açısından değerli bir tavır olmadığına vurgu yapan İmamoğlu, “O bakımdan bunu deşifre ettik. Bugüne kadar her ortamda söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Bu doğru değil. Bundan vazgeçin. Bugün birisi iktidar, öbürüsü yerel yönetici, diğeri belediye başkanı, diğeri bakan, o bu şu fark etmez. Her durum ve davranışın, halka hizmet önceliği olmalı. Ben buraya, Valiliğin yaptığı bir toplantıdan geliyorum. İstanbul Valimiz bizi davet etti. Ne için? Cumhuriyet’imizin 100’ncü yılı kutlamalarıyla ilgili bir davet ve bir toplantı. Dünyada yüzüncü yıla erişmiş bir cumhuriyet, çok az; yok gibi. Biz, Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet’in yüzüncü yılını yaşayan nesilleriz ve yöneticileriz. Bizi davet etti ve ‘100’ncü yılı nasıl kutlayabiliriz, eş güdümlü neler yapabiliriz’ diye bir toplantı yaptı. E doğrusunu yaptı. Güzel yaptı. Teşekkür ediyoruz valimize. Bizim beklediğimiz bu, başka bir şey değil” diye konuştu.

“ŞEFFAFLIKLA, KATILIMCILIKLA YÖNETTİĞİMİZ BU SÜREÇ BAŞARIYA ERİŞMİŞTİR”

Hizmet yarışın engelleyerek yapılamayacağına dikkat çeken İmamoğlu, kendilerinin bu anlamda 39 ilçeye eşit bakan bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizdi. “İBB Meclisi’nin kendilerinde, belediyelerin çoğunluğunu da kendilerinde olduğu, 10-15 yılda çözemediklerini, biz, dört yılda büyük bir başarı göstererek çözdük” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Nasıl biliyor musunuz? Kapıları kapatıp, kapalı kapılar ardında plan işleriyle uğraşmadık. Ben Belediye Başkanıyım. Başlangıcını ve sonucunu bilirim. Yani bizim ahlakımızda, bizim terbiyemizde, ‘Bir parseli alalım, kimindir, nedir, ne değildir, altı-üstü’ bakmayız. Başlangıcını bilirim, sonucunu bilirim. Ama başlangıç prensiplerini söylerim. ‘Arkadaşlar, o ilçenin belediye başkanıyla, o ilçenin büyükşehir meclis üyeleriyle, o ilçenin vatandaşlarıyla, muhtarlarıyla, o mahallenin birtakım dinamik yapılarıyla, sivil toplumlarıyla bir araya gelerek, konuşarak, tartışarak onların fikirlerini alarak süreçleri yönetin. Ondan sonra da en doğru biçimiyle müşterek bir biçimde süreçleri işleteceksiniz ama Meclis ama diğer konular’ derim. Şimdi böyle yapınca, hadi gelsinler bakalım planı kabul etmesinler. Vatandaşın kabul ettiğini, bir mecliste reddetmek, öyle kolay iş değil. O bakımdan gerçekten şeffaflıkla, katılımcılıkla yönettiğimiz bu süreç başarıya erişmiştir.”

“GÖZTEPE-ATAŞEHİR-ÜMRANİYE METRO HATTINI YÜZDE 2’DE ALIP, YÜZDE 70 SEVİYESİNE GETİRDİK”

Temelini atacakları spor tesisini 1 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten İmamoğlu, Ataköy ilçesi içinden geçecek Dudullu-Bostancı ve Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hatlarına özel paragraf açtı. Hizmete giren Dudullu-Bostancı hattının üst düzenlemeleriyle ilgili süreci hızlandırdıklarını kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Büyük oranda kendi öz kaynaklarımızla yönettiğimiz, zamanında bir yanlış planlamayla ihale edildiği zaman yüzde 50 seviyesine yakın bir parayı İller Bankası'nın sağladığı ve o para bitene kadar işin yapıldığı, ondan sonra da bıçak gibi durduğu, göreve geldiğimizde 1,5 yıldır yerinden taş bile oynamadığı bir hattı devraldık. Öz kaynaklarımızla, büyük fedakarlıklarla, bakın içinde pandeminin, ekonomik krizin olduğu dönemde büyük fedakarlıklarla, neredeyse 500 milyon Euro’yu aşkın bir maliyetle, -ki hala bir maliyet yönetiyoruz- bu hattı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine üst mekanlarıyla ilgili hem Kozyatağı'ndaki büyük otoparkımızı ve üstündeki meydan tasarımını hem Bostancı sahildeki çok büyük bir parkımızı ve yine içinde bulunduğu Ataşehir'de de bir kısım meydanların hizmete girdiği düzenlemeleri de bu yıl içinde inşallah vatandaşlarımızla buluşturuyor olacağız. Yine Göztepe-Ataşehir- Ümraniye hattı. Bakın bu da trajiktir. Çok önemli bir hattır. Niye? Şimdi buraya, şehrin göbeğine, milyon metrekare diyeceğimiz bir Finans Şehir kuruldu. Peki böyle bir yerde 80-90 bin insan çalışacaksa, eş güdümlü bir şekilde ne yaparsınız? Metrosunu da hazır edersiniz. 2019’da biz geldiğimizde, Finans Şehir’in neredeyse yüzde 40-50’si bitmişti. Ve hatırlarsanız hemen o yıl, inşaatın fon sağlamasıyla bu projenin hızlıca bitirileceği ortaya koyuldu. Peki biz Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattını nasıl devraldık? Hani sözüm ona, ‘2017’de ihale ettik’ dedikleri hattı, yüzde 2 seviyesinde devraldık. Yani sadece şantiyeleri kurulmuş şekliyle devraldık. Ve şu anda artık yüzde 65-70 seviyelerine doğru ilerliyoruz.”

“EĞER BÜTÇENİZ TEMİZ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLİYORSA…”

Meselenin bazı alanlarda iktidar olmakta değil, iş yapma becerisinde olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bütün bunları başarırken biz, dört yılı aştık. Bir imzanın dahi 1-1,5 yıl bekletildiği dönemleri yaşamamıza rağmen, bir tek kuruş devlet imkanlarından, yani devletin bankasından, yani İller Bankası'ndan, Halkbank'tan ya da bakanlığın bir teşvikinden faydalanmadan, bu imkanlarımızla bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz. Yani bahane üretmedik, iş ürettik. Bakın burada mesele şudur: Sizin eğer bütçeniz temiz bir şekilde yönetiliyorsa, yani o bütçe el değmeden yönetiliyorsa, şeffaf bir şekilde yönetiliyorsa doğru yere akar, doğru hizmete akar. İş biter, vatandaş mutlu olur. Onun için iddiayla söylüyorum; bizim dönemimizde Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi, hiçbir dönemde olmadığı kadar bereketli bir bütçeye dönüşmüştür. O bereket, işe dönüşmüştür. Dönüşmeye devam ediyor. Aslında formülü net. Ortak aklın ve bilimin yolundan yürümek ve hizmetleri adaletli bir şekilde İstanbullulara sunmak” diye konuştu.

“HER KONUDA SORUNLARI ÇÖZÜYOR VE GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ”

“Sosyal desteklerden yeşil alanların kazanılmasına, şehrin o derin mirasına sahip çıkmaktan deniz ulaşımına, kadınların iş hayatına, sosyal hayata katılmasına, her konuda sorunları çözüyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz” diyen İmamoğlu, spora bakışlarının da bu kapsamda olduğuna dikkat çekti. Ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı günlerde halkın yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen İmamoğlu, “İnsanlarımızın gerçekten ekonomik olarak çok zor günler geçirdiği bu günlerde, onlara nefes aldıracak, onlara hayata dair umuda, geleceğe baktıracak işler, hizmetler, festivaller hepsi gereklidir. Bu bağlamda biz, bu hizmetlerimize mahalle mahalle, ilçe ilçe devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Vatandaşın talep etmekle, yöneticilerinin da yurttaşlar için daha iyisini hedeflemekle yükümlü olduğunun altını çizen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“ÜLKEMİZİ YÖNETENLERİN BİR KISIM FANATİKLERİ…”

“Şöyle bir sorun var. Bazen ne yazık ki son dönemde ülkemizi yönetenlerin bir kısım fanatikleri, şöyle bir felsefeyi nakşediyorlar: Şükretmeyi bilmemek. Veya işte ‘Daha ne istiyorsun’ vesaire…’ Hani sanki yöneticiler lütufta bulunuyor. Vatandaşın olan parayı ya da vatandaşın vergileriyle toplanan bütçeyi, en sağlıklı şekilde yönetebilmek ve vatandaşa bunun en sağlıklı şekilde, en hızlı şekilde geri dönüşünü sağlayabilme konusunda, vatandaşın arayışına kulağını açıp, gözünü açıp, yüreğini açıp dinlemek yerine, ‘Şükretmeyi bil kardeşim’ falan… Bunu bir de fanatikleri üzerinden sahaya yaygınlaştırma çabasını üzülerek seyrediyoruz. Biz, onlar gibi olmayacağız. Vatandaşların taleplerine saygı göstereceğiz. Kamu bütçesinin asıl sahibinin vatandaş olduğunu asla unutmayacağız. Biz, bu şehirde herkes daha iyi yaşasın diye, gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin hayatı kolaylaşsın, güzelleşsin.”

“BÜYÜK MÜCADELELER VERİLECEK…”

“İnsanların gelir seviyeleri arasında uçurumların oluştuğu bu dönemde insanlar. O arasındaki doğan uçurumları kamu hizmetleriyle kapatabilme konusunda, sosyal demokrat yerel yönetimler olarak, eşitlikçi ve adil yerel yönetimler olarak, o mesafeyi kapatmak adına yoğun bir mücadele vereceğiz. Bugünün hükümetinin, ne yazık ki uzun yıllardır yarattığı ekonomik kriz ve gelir adaleti konusundaki o aşırı uçurumlar, kolay kapanmayacak. Büyük mücadeleler verilecek. Bedelin yine dar gelirliye kesildiği bir dönemde, biz ise, yerel yönetimler olarak, elimizdeki bütün imkanlarla insanların o eksiklerini kapatmaya, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, kreşten yuvaya, öğrencilere burstan insanların sosyal yardımlarını ‘2 kat, 3 kat daha nasıl arttırırız’ anlayışı içerisinde işlerimizi devam ettireceğiz. Bundan herkes emin olsun. Bu duyguyla; yeni yatırımlarla, yeni atılımlarla yol yürüyeceğimiz bu dönemde temelini attığımız İçerenköy Mahallesi Spor Tesisi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisin yapımında emeği geçen hem yol arkadaşlarıma hem Ataşehir Belediyemize hem de bundan sonra ter dökecek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

TESİSİN KASIM 2024’TE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Mülkiyeti İBB’ye ait olan arazide inşa edilecek tesisin proje alanı 5.088,47 metrekare. Toplam kapalı inşaat alanı 26.280,39 metrekare olarak tasarlanan ve Kasım 2024’te tamamlanması planlanan tesis; otopark, kapalı yüzme havuzu ve fitness salonundan oluşacak.