İBB yeni yılın ilk ayına dört eserle merhaba dedi

Türkçe bilmeden Türkiye’ye ya da Yunanca bilmeden Yunanistan’a yerleşmek zorunda kalanların kahraman olduğu eser Mübadele okurla buluştu.

Sokak Sanatlarında İstanbul adlı eser, İstanbul’u ses, renk ve hareket odaklı inceliyor. Okura görsel bir şölen sunuyor. İçinden Dolmuş Geçen İstanbul eserinde ise İstanbul’un ulaşımda yaşadığı ilerlemeyi bu zamana dek sinema ve şarkılarda geçen hikayeleriyle aktarıyor.

İBB, güçlü kadrolarıyla alanında uzman isimlerle İstanbul’a dair akademik niteliği de olan eserler hazırlamaya devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus değişiminin, bilinen ismiyle nüfus mübadelesinin 100. yılında değerli bir eseri okurlarla buluşturdu. Şiirsel anlatımla kaleme alınan İstanbul’daki Beyaz Kartal Polonezköy kitabı da tarihte kimlere ev sahipliği yaptığını okuyucuyu şaşırtacak bilgilerle sunuyor. İstanbul’un arşivlerde kalmış sokak sanatlarını ses, renk ve hareket odaklı inceleyen Sokak Sanatlarında İstanbul kitabı ve İçinden Dolmuş Geçen İstanbul eserleri de raflarda yerini aldı.

YILINDA MÜBADELE

Mübadeleyi hem bilimsel hem de insani boyutlarıyla ele alan 100. Yılında Mübadele kitabı, Lozan Antlaşması’ndan hemen önce 30 Ocak 1923 tarihinde, iki ülke tarafından imzalanan “Mübadele Sözleşmesi” ile sayıları bir buçuk milyona yakın insanın yer değiştirmesini anlatıyor. Yüzlerce göç hikâyesine sahne olan Anadolu’da en farklı göç sürecini anlatan kavrama Türkler Mübadele diye adlandırılıyor. Yunanistan tarafında ise “Antalagi” olarak ifade edilen Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’ her yönüyle kaleme alındı. Çoğunlukla gemi ve trenlerle sağlıksız koşullarda yeni vatanlarına gelmek zorunda kalan mübadillerin bellekleri, yollarda kaybettikleri akrabalarının hikâyeleriyle karşılaşacağınız eser İBB Yayınları’nın güçlü kadrosunun kaleminden çıktı.

BEYAZ KARTAL POLONEZKÖY

İstanbul’un kuzeyinde, Anadolu Yakası’nda bulunan Beykoz ilçesinin mahallelerinden Polonezköy, doğal güzelliğini yitirmeyen yerlerden biri. Sürgündeki Polonya prensi Adam Czartoryski’nin emri ve Osmanlı Devleti’nin izniyle 1842’de kurulan köy o günden bu yana Polonya ile Türkiye arasında dostluğun simgesi olarak biliniyor. Yazın yapılan ve Polonya’dan gelen halk dansları topluluklarının gösterileriyle katıldığı Polonezköy Kiraz Festivali ile de gelenekler devam ediyor. Şimdilerde konaklama tesislerinin ve yürüyüş alanlarının olduğu semte geçmişten günümüze bakan İstanbul’daki Beyaz Kartal Polonezköy kitabı, Akgün Akova’nın şiirsel anlatımıyla raflardaki yerini aldı.

SOKAK SANATLARINDA İSTANBUL

Eser; sayıları, çeşitleri, renkleri, yer yer tuhaf performansları çoğalarak artan bir “sokak insanları” geçidi olan İstanbul’u her yönüyle anlatıyor. Eski İstanbul sokaklarında laternaları, mahalle aralarında alametifarikaları hâline gelen kostümleriyle dolaşan çalgıcıları, seyyar göstericileri, kukla oynatıcıları, ayıcıları, şarkıcıları; meydanlarda, fabrika önlerinde, grev alanlarında seslerini oyunla yükselten tiyatrocuları anlatan eser Gökhan Akçura’nın danışmanlığında İBB Yayınları’ndan çıktı.

İÇİNDEN DOLMUŞ GEÇEN İSTANBUL

İlk örnekleri 1920’li yılların sonlarına doğru görülen, altın çağını ise 1950 ile 1980’li yıllar arasında yaşayan dolmuşların hikayesi kaleme alındı. Eser, İstanbul’un ulaşım konusunda ilerleyişini dönem dönem farklı açılardan aktarırken taksilerin ve dolmuşların filmlere ve şarkılara nasıl konu olduğunu da nostaljik anlatımıyla okuyucuya sunuyor. Haydi Nebahat Abla şarkısından tutun da filmlerdeki dolmuş hikayerine kadar birçok açıdan bakılan eser raflarda yerini aldı.