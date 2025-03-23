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İBB'de başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

İBB'de başkan vekili seçimi için tarih belli oldu
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İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da görevden uzaklaştırılırken, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandığı bildirildi. 

İBB VE BEYLÜKDÜZÜ BELEDİYESİ'NDE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı. 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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