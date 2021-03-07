İBB’de kadın yönetici sayısı 3 kat arttı

İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) kadın yönetici sayısı, 24 Haziran 2019’dan bugüne yaklaşık üç kat arttı.

İBB İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, 24 Haziran 2019 ile 3 Şubat 2021 tarihleri arasındaki kadın istihdam istatistiklerini değerlendirdi.

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Öne çıkan veriler şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, İSKİ ve iştirak şirketlerinde çalışan kadın sayısı, bin 817 kişi artarak 11 bin 772’den 13 bin 589’a çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadın yönetici sayısı, yaklaşık üç kat artarak 50’den 142’ye ulaştı. Kadın yöneticilerin toplamdaki payı, yüzde 11.5’ten yüzde 26.1’e yükseldi.

24 Haziran 2019’da hiç kadın yöneticisi olmayan belediye iştiraklerinden BELTUR’da altı, İMAR AŞ’de iki, İSPARK’ta altı ve İSTGÜVEN’de bir kadın bugün yönetimde görev üstlenmiş bulunuyor.

Kadın yönetici sayısını en çok artıran iştirak 16 kişiyle İSPER AŞ oldu.

Kadın yöneticilerin, toplam yöneticiler içindeki payının en yüksek olduğu iştirak, yüzde 46.2 oranıyla MEDYA AŞ olarak öne çıktı.

Kadın çalışan sayısının da en çok arttığı kuruluş olarak ilk sırada bulunan İSPER AŞ’de, 24 Haziran’da 4 bin 400 olan kadın çalışan sayısı, 733 artışla 5 bin 133’e yükseldi.

Kadın çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payının en yüksek olduğu iştirak ise yüzde 52.1 ile İSTANBUL İMAR AŞ olurken, yüzde 47.1 ile BİMTAŞ ikinci, yüzde 34.3 ile İSPER AŞ üçüncü oldu.