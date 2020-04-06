İBB'de koronavirüsten ikinci ölüm!

Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgını can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, toplam vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının ise 574'e yükseldiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün yaptığı açıklamada İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş.'de çalışan bir personelin de yaşamını yitirmesi sonucu toplam sayının 2'ye yükseldiğini duyurdu. İmamoğlu, "Covid-19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir" dedi.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan İmamoğlu, "Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid-19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir" dedi.