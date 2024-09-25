  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İBB'den 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs: Başvurular başladı

İBB'den 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs: Başvurular başladı

İBB'den 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs: Başvurular başladı
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 bin üniversite öğrencesine 15 bin TL eğitim desteği verecek. Bugün başlayan burs başvuruları 18 Ekim'e kadar devam edecek.

İBB burs başvuruları başladı. Duyuruyla birlikte İBB burs başvuru takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, İBB burs başvuruları 18 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Burs hakkı kazanan öğrencilere 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB burs başvurularının başladığını "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı"  sözleriyle duyurdu.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

  • Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

  • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

  • Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Etiketler ibb burs başvurusu üniversite burs istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da çocuğa öz baba şiddeti kamerada İstanbul'da çocuğa öz baba şiddeti kamerada Gayrimenkulde alım satım ve kira gelirindeki vergi sistemi değişiyor Gayrimenkulde alım satım ve kira gelirindeki vergi sistemi değişiyor Karakoldan kaçmayı başaran ''çöpteki polis katili''yle ilgili ihmaller zinciri iddiası Karakoldan kaçmayı başaran ''çöpteki polis katili''yle ilgili ihmaller zinciri iddiası Sıfır aldığı araç başına dert oldu: Bayi geri almadı, mahkemeye başvurdu Sıfır aldığı araç başına dert oldu: Bayi geri almadı, mahkemeye başvurdu 3D yazıcıyla üretilen intihar kapsülü alarmı: Gözaltılar var 3D yazıcıyla üretilen intihar kapsülü alarmı: Gözaltılar var Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut: İsrail'in hedefi Türkiye, uykudakiler uyansın Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut: İsrail'in hedefi Türkiye, uykudakiler uyansın Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan banka Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan banka Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi 5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti 5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti Yine Diyarbakır, yine bir kayıp kız çocuğu Yine Diyarbakır, yine bir kayıp kız çocuğu
Kahramanmaraş'ta ''deprem yardımları''nı satanlara suçüstü: Biri de öğretmen Kahramanmaraş'ta ''deprem yardımları''nı satanlara suçüstü: Biri de öğretmen Yola çöp atan magandaya anınca ceza: Maganda kamerada Yola çöp atan magandaya anınca ceza: Maganda kamerada MasterChef'ten elenen Deniz'den tepki çeken Ayşe taklidi MasterChef'ten elenen Deniz'den tepki çeken Ayşe taklidi Tamer Karadağlı hakkında suç duyurusu Tamer Karadağlı hakkında suç duyurusu Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıfır araçlar için yeni düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıfır araçlar için yeni düzenleme Kızıl Goncalar'ın fragmanına damga vuran replik: ''Tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır'' Kızıl Goncalar'ın fragmanına damga vuran replik: ''Tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır'' Cübbeli Ahmet Y.Z.G.'ye sahip çıktı Cübbeli Ahmet Y.Z.G.'ye sahip çıktı Türkiye'nin iç karartıcı gündeminde en güzel haber: Yaz geri geliyor Türkiye'nin iç karartıcı gündeminde en güzel haber: Yaz geri geliyor Somali'de bir Türk havalimanı müdürü cinsel tacizden tutuklandı Somali'de bir Türk havalimanı müdürü cinsel tacizden tutuklandı Oğlu 2. kez evlenen Orhan Gencebay ailesinden ''haberimiz yoktu'' açıklaması Oğlu 2. kez evlenen Orhan Gencebay ailesinden ''haberimiz yoktu'' açıklaması