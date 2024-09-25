İBB'den 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs: Başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 bin üniversite öğrencesine 15 bin TL eğitim desteği verecek. Bugün başlayan burs başvuruları 18 Ekim'e kadar devam edecek.

İBB burs başvuruları başladı. Duyuruyla birlikte İBB burs başvuru takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, İBB burs başvuruları 18 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Burs hakkı kazanan öğrencilere 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB burs başvurularının başladığını "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı" sözleriyle duyurdu.

100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz.



İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı.https://t.co/HLcykgSigC pic.twitter.com/SLXb68xvOj — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 25, 2024

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI