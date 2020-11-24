İBB'den 24 Kasım için özel paylaşım

İBB videosunda Başöğretmen Atatürk vurgusu yapılırken, gençliğe de dikkat çekildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, “Bizde her sınıfta iki öğretmen var; Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve fedakar öğretmenlerimiz. Tüm öğretmenlerin #ÖğretmenlerGünü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.