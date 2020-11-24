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  4. 24 Kasım 2020 08:10

İBB'den 24 Kasım için özel paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 24 Kasım Öğretmenler günü için göz yaşartan bir video hazırladı.

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İBB videosunda Başöğretmen Atatürk vurgusu yapılırken, gençliğe de dikkat çekildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, “Bizde her sınıfta iki öğretmen var; Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve fedakar öğretmenlerimiz. Tüm öğretmenlerin #ÖğretmenlerGünü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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