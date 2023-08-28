İBB'den 30 Ağustos'ta Büyük Zafer'e büyük kutlama
30 Ağustos Zafer Bayram kutlamaları için İstanbul hazır. Aydilge, Özgün, Bahadır Tatlıöz, Zakkum, Feride Hilal Akın, Emre Altuğ ve Norm Ender meydanlarda İstanbullularla buluşacak. Büyük kutlamanın adresi Yenikapı olacak. Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar, Santı&Tuğçe, Big Rhythm sahne alacak. Gecenin finalinde Gülşen İstanbullarla buluşacak. Bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için İBB’nin işlettiği toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), büyük zaferin 101’nci yıldönümünde İstanbul geleninde kutlamalar gerçekleştirecek. Yenikapı’daki etkinlik ve konserlerin yanı sıra Tuzla, Çekmeköy, Esenler ve Bağcılar da kutlamalar yapılacak. Ücretsiz konserlere dileyen tüm İstanbullular katılabilecek.
BAYRAM SÜRESİNCE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
Tüm dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullananlara 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.
MEYDANLARDA YILDIZLAR GEÇİDİ
İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği konserler kapsamında Tuzla Sahil Tören Alanı’nda Aydilge ve Özgün, Çekmeköy Madenler Meydanı’nda Bahadır Tatlıöz ve Zakkum, Esenler Dörtyol Meydanı’nda Feride Hilal Akın ve Emre Altuğ, Bağcılar Meydanı’nda da DJ Göktuğ Gönce ve Norm Ender bayram kutlamalarında sahne alacak. Tuzla, Çekmeköy ve Esenler’deki meydan konserleri 19.30’da, Bağcılar Meydanı konseri ise 20.00’de başlayacak.
YENİKAPI’DA BÜYÜK COŞKU
İstanbul’u bayram coşkusu, zafer gururunda buluşturacak büyük buluşma Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. İstanbullular, 14.00’den itibaren etkinlik alanına giriş yapabilecek. DJ performansı ile başlayan kutlama, Dans Fabrika ile Dans Atölyesi’nin yanı sıra hem çocuk hem de yetişkinler için düzenlenecek çeşitli atölyelerle devam edecek. Şarkılarını milyonların ezbere bildiği sevilen sanatçı Gülşen, gecenin finalinde sahne alacak.
EĞLENCE MÜZELERDE VE SARNIÇLARDA HIZ KESMEYECEK
İBB iştiraki Kültür AŞ, işletmesi altındaki müzelerde ve kamusal bir yaşam alanı olan Müze Gazhane’de tüm güne yayılan etkinlikleri İstanbullularla buluşturacak. Ayrıca 30 Ağustos’a özel olarak Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi girişleri, 12 yaş altı 1 çocuk ve beraberindeki 1 ebeveyne ücretsiz olacak.
ETKİNLİK PROGRAMI
YENİKAPI
Santı & Tuğçe
Bıg Rhythm - Swıng Dans Performansı & Canlı Orkestra Lindy Hoppers & Swing Orkestrası
Jabbar
Yaşlı Amca
Güneş
Gülşen
MİNİATÜRK
14.00 Çocuklar İçin Yüz Boyama
14.30 Zumba Kids
15.00 Baby Concerts
15.30 Çocuklar İçin Sosis Balon
16.00 Ateş Gösterisi
16.30 30 Ağustos Özel Bilgi Yarışması
17.15 Masalar ile Kahramanlar
PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ
14.00 Çocuklar İçin Yüz Boyama
14.30 Çocuklar İçin Duvar Boyama
14.30 Bubble Show
15.00 Sihirbazlık Gösterisi
15.30 Can Heykel
16.00 Zumba Kids
16.30 Çocuklar İçin Sosis Balon
17.00 30 Ağustos Bandosu
17.30 Çocuklar İçin Sirk Eğitimi
YEREBATAN SARNICI (TURŞUCUZADE KONAĞI ÖNÜ)
14.00 Jonglör Gösterisi
14.45 Canlı Heykel
15.30 30 Ağustos Bandosu
16.15 Çocuklar İçin Yüz Boyama
17.00 Çocuklar İçin Sosis Balon
17.30 Bubble Show
ŞEREFİYE SARNICI
14.00 Çocuklar İçin Yüz Boyama
14.00 30 Ağustos Bandosu
14.45 Jonglör Gösterisi
15.30 Çocuklar İçin Sosis Balon
16.15 Bubble Show
17.00 Canlı Heykel
17.30 Çocuklar İçin Duvar Boyama
MÜZE GAZHANE
13.30 Çocuklar İçin Müzikli Masal Atölyesi (4-8 Yaş) - T Atölye
14.00 - 18.00 Çocuklar İçin Yüz Boyama - T Atölye Önü
14.00 - 18.00 Çocuklar İçin Sosis Balon - T Atölye Önü
14.00 - 18.00 Canlı Heykeller: Cumhuriyet Kadınları - T Atölye Önü
14.30 Çocuklar İçin Felsefe ve Yaratıcı Drama Atölyesi - T Atölye
14.30 Pandomim Gösterisi - T Atölye Önü
14.30 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi (4-14 Yaş) - T Atölye Önü
15.00 30 Ağustos Bandosu - T Atölye Önü
15.30 Sihirbazlık Gösterisi - T Atölye Önü
15.30 Çocuklar İçin Sihirbazlık Atölyesi (6-10 Yaş) - T Atölye
16.00 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi (4-14 Yaş) - T Atölye Önü
16.30 30 Ağustos Bandosu - T Atölye Önü
17.00 Bubble Show - T Atölye Önü
17.30 Çocuklar İçin Heykel Atölyesi (9-12 Yaş) - T Atölye
17.45 30 Ağustos Bandosu - T Atölye Önü
19.00 Yetişkinler İçin Heykel Atölyesi - T Atölye
19.30 Sahne Senin: Nisan Biçer Quartet - Meydan
20.30 Hava Kararınca: Selen Baytekin Big Band – Meydan
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