İBB'den 30 Ağustos'ta Büyük Zafer'e büyük kutlama

30 Ağustos Zafer Bayram kutlamaları için İstanbul hazır. Aydilge, Özgün, Bahadır Tatlıöz, Zakkum, Feride Hilal Akın, Emre Altuğ ve Norm Ender meydanlarda İstanbullularla buluşacak. Büyük kutlamanın adresi Yenikapı olacak. Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar, Santı&Tuğçe, Big Rhythm sahne alacak. Gecenin finalinde Gülşen İstanbullarla buluşacak. Bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için İBB’nin işlettiği toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), büyük zaferin 101’nci yıldönümünde İstanbul geleninde kutlamalar gerçekleştirecek. Yenikapı’daki etkinlik ve konserlerin yanı sıra Tuzla, Çekmeköy, Esenler ve Bağcılar da kutlamalar yapılacak. Ücretsiz konserlere dileyen tüm İstanbullular katılabilecek.

BAYRAM SÜRESİNCE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Tüm dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullananlara 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

MEYDANLARDA YILDIZLAR GEÇİDİ

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği konserler kapsamında Tuzla Sahil Tören Alanı’nda Aydilge ve Özgün, Çekmeköy Madenler Meydanı’nda Bahadır Tatlıöz ve Zakkum, Esenler Dörtyol Meydanı’nda Feride Hilal Akın ve Emre Altuğ, Bağcılar Meydanı’nda da DJ Göktuğ Gönce ve Norm Ender bayram kutlamalarında sahne alacak. Tuzla, Çekmeköy ve Esenler’deki meydan konserleri 19.30’da, Bağcılar Meydanı konseri ise 20.00’de başlayacak.

YENİKAPI’DA BÜYÜK COŞKU

İstanbul’u bayram coşkusu, zafer gururunda buluşturacak büyük buluşma Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. İstanbullular, 14.00’den itibaren etkinlik alanına giriş yapabilecek. DJ performansı ile başlayan kutlama, Dans Fabrika ile Dans Atölyesi’nin yanı sıra hem çocuk hem de yetişkinler için düzenlenecek çeşitli atölyelerle devam edecek. Şarkılarını milyonların ezbere bildiği sevilen sanatçı Gülşen, gecenin finalinde sahne alacak.

EĞLENCE MÜZELERDE VE SARNIÇLARDA HIZ KESMEYECEK

İBB iştiraki Kültür AŞ, işletmesi altındaki müzelerde ve kamusal bir yaşam alanı olan Müze Gazhane’de tüm güne yayılan etkinlikleri İstanbullularla buluşturacak. Ayrıca 30 Ağustos’a özel olarak Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi girişleri, 12 yaş altı 1 çocuk ve beraberindeki 1 ebeveyne ücretsiz olacak.

ETKİNLİK PROGRAMI

YENİKAPI

Santı & Tuğçe

Bıg Rhythm - Swıng Dans Performansı & Canlı Orkestra Lindy Hoppers & Swing Orkestrası

Jabbar

Yaşlı Amca

Güneş

Gülşen

MİNİATÜRK

14.00 Çocuklar İçin Yüz Boyama

14.30 Zumba Kids

15.00 Baby Concerts

15.30 Çocuklar İçin Sosis Balon

16.00 Ateş Gösterisi

16.30 30 Ağustos Özel Bilgi Yarışması

17.15 Masalar ile Kahramanlar

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ

14.00 Çocuklar İçin Yüz Boyama

14.30 Çocuklar İçin Duvar Boyama

14.30 Bubble Show

15.00 Sihirbazlık Gösterisi

15.30 Can Heykel

16.00 Zumba Kids

16.30 Çocuklar İçin Sosis Balon

17.00 30 Ağustos Bandosu

17.30 Çocuklar İçin Sirk Eğitimi

YEREBATAN SARNICI (TURŞUCUZADE KONAĞI ÖNÜ)

14.00 Jonglör Gösterisi

14.45 Canlı Heykel

15.30 30 Ağustos Bandosu

16.15 Çocuklar İçin Yüz Boyama

17.00 Çocuklar İçin Sosis Balon

17.30 Bubble Show

ŞEREFİYE SARNICI

14.00 Çocuklar İçin Yüz Boyama

14.00 30 Ağustos Bandosu

14.45 Jonglör Gösterisi

15.30 Çocuklar İçin Sosis Balon

16.15 Bubble Show

17.00 Canlı Heykel

17.30 Çocuklar İçin Duvar Boyama

MÜZE GAZHANE

13.30 Çocuklar İçin Müzikli Masal Atölyesi (4-8 Yaş) - T Atölye

14.00 - 18.00 Çocuklar İçin Yüz Boyama - T Atölye Önü

14.00 - 18.00 Çocuklar İçin Sosis Balon - T Atölye Önü

14.00 - 18.00 Canlı Heykeller: Cumhuriyet Kadınları - T Atölye Önü

14.30 Çocuklar İçin Felsefe ve Yaratıcı Drama Atölyesi - T Atölye

14.30 Pandomim Gösterisi - T Atölye Önü

14.30 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi (4-14 Yaş) - T Atölye Önü

15.00 30 Ağustos Bandosu - T Atölye Önü

15.30 Sihirbazlık Gösterisi - T Atölye Önü

15.30 Çocuklar İçin Sihirbazlık Atölyesi (6-10 Yaş) - T Atölye

16.00 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi (4-14 Yaş) - T Atölye Önü

16.30 30 Ağustos Bandosu - T Atölye Önü

17.00 Bubble Show - T Atölye Önü

17.30 Çocuklar İçin Heykel Atölyesi (9-12 Yaş) - T Atölye

17.45 30 Ağustos Bandosu - T Atölye Önü

19.00 Yetişkinler İçin Heykel Atölyesi - T Atölye

19.30 Sahne Senin: Nisan Biçer Quartet - Meydan

20.30 Hava Kararınca: Selen Baytekin Big Band – Meydan