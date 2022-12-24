İBB’den 50 bin üniversite öğrencisine beslenme desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, “İstanbul Senin Yanında” projesi kapsamında 50 bin üniversite öğrencisine beslenme desteği sağladıklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik “İstanbul Senin Yanında' projesini başlattığını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin, ekonomik şartların zorluğunu gözeterek üniversite öğrencilerinin yanında olmayı sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:

"Burs desteğinin yanı sıra İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul Senin Yanında projesi kapsamında öğrencilere beslenme desteği sunuyor. İstanbul Üniversitesi - Beyazıt Kampüsü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Avcılar Kampüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi - Davutpaşa Kampüsü ve Boğaziçi Üniversitesi - Hisarüstü Kampüsü’nde içinde çorba, noodle makarna ve karikatür defterin bulunduğu setler öğrencilere ulaştırılıyor. Kampüste Çözüm Birimi Mobil Araçları ve İBB Kütüphaneleri tarafından 25 Ocak 2023 tarihine kadar setlerin dağıtımı sürecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Mandacı, İBB’nin gençlerin her zaman yanında olduğuna vurgu yaparak, “İstanbul Senin Yanında projesine İstanbul’un tüm üniversitelerinde yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaşacak şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda üniversite gençlerimizin taleplerini alıp bunları da değerlendirmeye sunuyoruz. Gelecek projelerimizde bunları hayata geçirmek adına çalışmalarımız sürdürüyoruz” dedi.