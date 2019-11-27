İBB’den 8.25 milyon liralık yeni ihale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT otobüs hatlarında İstanbul Otobüs İşlemeleri AŞ tarafından işletilen otobüslerdeki dış yüzey reklam alanlarının işletmeye verilmesi işi için ihale açtı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ tarafından kiralanmış hatlarda çalışan ve işletme sorumluluğu bu şirkete ait olan 1,078 otobüsteki reklam alanlarının üç yıl süreyle işletmeye verilmesini kapsayan ihalenin muhammen bedeli 8.25 milyon olarak belirlendi.

Geçici teminatı 247,500 lira olan ihalenin yeterlilik için son başvuru tarihi 10 Aralık olarak belirlendi. İhale, 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek.



