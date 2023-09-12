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İBB’den 900 bin öğrenciye beslenme desteği

İBB’den 900 bin öğrenciye beslenme desteği
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İBB, ‘Okul Beslenme Desteği Projesi’ kapsamında öğrencilere beslenme desteği sağlıyor. 39 ilçede, 100’ün üzerinde okulda gerçekleşen dağıtımlar, yıl boyunca belirli aralıklarla devam edecek.

Ailelerin yaşamakta olduğu ekonomik zorluklara kayıtsız kalmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenciler için ‘Okul Beslenme Desteği Projesi’ hazırladı. Proje kapsamında ilk ve ortaokula giden öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için okul önlerinde öğrencilere beslenme desteği sağlanıyor.

Dağıtımın gerçekleştiği okullardan biri Küçükçekmece’deki Arif Nihat Asya İlkokulu oldu. Beslenme desteği, okulun giriş kapısına yerleştirilen dağıtım araçları ve personellerince gerçekleştirildi. Beslenme desteğinin içerisinde taze besinlerle hazırlanmış sandviç, süt, meyve ve su bulunuyor.

VELİLER DE ÖĞRENCİLER DE MUTLU

Okula çocuklarını getiren veliler uygulamadan memnun kaldı. Çocuklar da sevinçle paketlerini alıp sınıflarına girdi. Velilerden Zeynep Şahin, projeyi çok beğendiğini belirterek, “3 çocuğum var, beslenmelerini daha sağlıklı olması adına kendim hazırlıyorum. Dışarıda neyin ne olduğu belli olmuyor ancak buradaki besinler sağlıklı ve taze. Bizler çok mutlu olduk. Bugün çocuklar da daha bir mutlu...” diye konuştu.

900 BİN ÇOCUĞA ULAŞACAK

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği ‘Okul Beslenme Desteği Projesi’ kapsamında günlük 5 bin adet beslenme dağıtılıyor.

2023-2024 eğitim yılı içerisinde 180 okul günü boyunca dağıtılacak olan beslenme desteğinin yılsonuna kadar 900 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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