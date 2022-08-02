İBB'den bağımlılıkla mücadelede bir adım daha: SUDEM’lerin ikincisi Sultanbeyli’de açıldı

İBB, uyuşturucu başta olmak üzere, bağımlılık türleriyle mücadele kapsamında kurduğu SUDEM’lerin ikincisini, Bağcılar’dan sonra Sultanbeyli’de açtı.

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bağımlılıkla mücadelenin İstanbul için elzem bir durum olduğuna dikkat çekti. “Büyük oranda insanlarımız, sorununu dahi açacak kişi ya da yer bulamıyor. Ailesiyle paylaşamıyor. Bazen aile sorunu yaşıyor, aile kimseyle paylaşamıyor. Böylesi bir ortamda, bizim onların hemen çare olma konusunda yanlarında olmamız ve onlara el uzatmamız şarttır. Bizim için proje; kişi başı yeşildir, kişi başı sağlıktır, mutluluktur, sanattır, özgürlüktür” dedi. İmamoğlu, üçüncü SUDEM’in de Esenyurt’ta açılacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağımlılıkla mücadele kapsamında hizmete aldığı Sosyal Uyum Destek Merkezleri’nden (SUDEM) ikincisini, Bağcılar’dan sonra, Sultanbeyli’de açtı. Abdurrahmangazi Mahallesi’nde hizmete giren SUDEM’i, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projelerin büyüklüğünün, binaların ya da tesislerin büyüklüğü ile tarif edilemeyeceğine vurgu yaptı. İmamoğlu, “Bir çocuğun, bir gencin, bir yetişkinin yaşamını esir almış ve o esir aldığı yaşamla beraber bütün aileyi, bütün yuvayı belki perişan etmiş bir sürecin iyileşmesi, kontrol altında tutulması, oraya sağlanan faydanın binalarla, yapılarla, paralarla ölçülecek bir tarafı olmaz. Bugün açtığımız Sosyal Uyum Destek Merkezi’miz tam da böyle bir duyguyu temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

“BİZ ’ÖNCE İNSAN’ DEME KAVRAMINI HER ZAMAN ÖN PLANDA TUTACAĞIZ”

Şehrin her ilçesinde yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Ama özeli şu: İnsana yatırım yapmak. Ve ‘Önce insan’ deme kavramını biz, her zaman ön planda tutacağız. Herkesin adil ve eşit fırsatlar içerisinde bu kentin nimetlerinden faydalanmasını ya da sorunlarına çözüm bulunmasını ya da zor durumda onun yardımına koşulmasını, yanında bulunulmasını sağlayan bir sistemi var etmek istiyoruz. 16 milyonluk kent, eğer buna sahip olmaz ise, böyle bir kentte huzurdan ya da refahtan bahsedemeyiz. Onun için kreşler açıyoruz. Yurtlar inşa ediyoruz. Onun için nerede bir sorun var ise, oraya müdahale etmeye çalışıyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIN İYİLEŞMESİ, TOPLUMSAL İYİLEŞME ANLAMINA GELİYOR”

SUDEM’leri de bu anlayışla hizmete açtıklarının altını çizen İmamoğlu, “Bu merkezimiz, toplumun ne yazık ki kanayan yarasını sarmak üzere harekete geçiyor ve çocuklarımızı, gençlerimizi hatta yetişkinlerimizi pençesine düştükleri illetten kurtarmak için buralarda bir takip merkezi, onların sürecin içerisinde kurtulmasına dönük en doğru bir biçimde ama teknik, ama tıbbi, ama sosyolojik, ama psikolojik yönleriyle ele alınan bir merkezi var etme çabası. Özetle; aslında bağımlılıkla mücadele ediyoruz” diye konuştu. Bağımlılıkla mücadelenin İstanbul için elzem bir durum olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul'umuzda öylesi bir sorun ki, büyük oranda insanlarımız sorununu dahi açacak kişi ya da yer bulamıyor. Ailesiyle paylaşamıyor. Bazen aile sorunu yaşıyor, aile kimseyle paylaşamıyor. Böylesi bir ortamda, bizim onların hemen çare olma konusunda yanlarında olmamız ve onlara el uzatmamız şarttır. Tabii kamunun güçlü elini hisseden çocuklarımızın, ailelerimizin iyileşmesi, aslında bir toplumsal iyileşme anlamına da geliyor” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN PROJE; KİŞİ BAŞI YEŞİLDİR, KİŞİ SAĞLIKTIR…”

Bağımlılık sorunu yaşayan vatandaşları SUDEM’lere çekmek ve çözümün bir parçası olarak hareket etmek amacında olduklarını kaydeden İmamoğlu, “İnsanlara bu hizmeti sunmanın, kişi başı refahın ölçülebilir hale gelmesi bizim daha iyi bir parametreyle hizmeti sunmamıza katkı sunacak. Açıkçası içinde insan olmayan bir projenin, hizmetini konuşmanın ya da yorumlamanın dahi anlamı olmuyor. Bizim için proje; kişi başı yeşildir, kişi başı sağlıktır, mutluluktur, sanattır, özgürlüktür. Böyle bakıyoruz bu sürecimize” şeklinde konuştu. SUDEM’leri en çok şikayet alınan noktalarda açmaya başladıklarını aktaran İmamoğlu, ilki Bağcılar’da hizmete giren merkezin üçüncüsünü de Esenyurt’ta vatandaşların hizmetine sunacakları bilgisini paylaştı.

“BİZİM ONLARIN UMUDUNU KARŞILIKSIZ BIRAKMAMAMIZ LAZIM”

“İstanbul Planlama Ajansı'nın bir araştırmasına göre; katılanların yüzde 85’i bağımlılık yapan maddelere kolayca erişebildiklerini söylüyorlar İstanbul’da” bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yani aslında bu kadar yanı başımızda, bu kadar çevremizde dönen bir vakadan bahsediyoruz. O bakımdan işin ne kadar ciddi boyutta olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Görüşülen katılımcıların yüzde 73’e yakını ise, madde bağımlılığının tedavi edilebileceğini de düşünüyorlar. Demek ki umut besliyorlar. Bizim onların umudunu karşılıksız bırakmamamız lazım. Tabii hepimize çok önemli görevler düşüyor bu manada. İstanbul'da ne kadar kurum varsa, ama ilçe belediyesi, ama başka kurumlar, onlarla iş birliğiyle bu ağımızı genişletip, bu illetten toplumu kurtarmaya gayret edeceğiz. Yine araştırmaya göre; ailelerin büyük bir kısmı, bu konuda yalnız kaldıklarını ve tedavinin, kurumların sağladığı hizmetlerin yeterli olmadığı noktasında da bir kaygılarını bize dile getiriyorlar. O bakımdan bu yetersizliğe sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, ilgili birçok kurumun daha adım atmasının değerli olacağının altını çizmek isterim.”

“4-5 YIL İÇİNDE HAYATIN NASIL DEĞİŞTİĞİNİ GÖRDÜK”

İlçe belediye başkanlığı döneminde Beylikdüzü’nde benzer bir merkez açtıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Yoğun uyuşturucu satışı ve kullanımını tespit ettiğimiz bir mahallede açtığımız bir merkezin, sadece 4-5 yıl içerisinde orada hayatı nasıl değiştirdiğini gördük. Ama sadece uyuşturucuyla mücadele için açtığımız merkezde onu orada başarmamıştık; aynı zamanda oraya kültürü, sanatı, kreşi yani yaşamı değiştirecek 7-8 fonksiyonu daha taşıdığımızda, bir mahallenin 4-5 yıl içerisinde nasıl büyük bir değişime kavuştuğunu ve çocukların, gençlerin hayatının nasıl değiştiğini görebildik ve yaşadık. O bakımdan SUDEM’i biz, ihtiyaç duyulan her yere taşıyacağız” dedi. Sadece uyuşturucuya değil, diğer bağımlılık türlerine de savaş açtıklarını belirten İmamoğlu, “Rehabilitasyon merkezlerimizde Temmuz 2022 yılına kadar destek alan kişi sayısı, 708’i buldu. Kısa bir zaman içerisinde bunu sağladık. Bu sayıyı katlayarak, büyütmek istiyoruz” diye konuştu. İmamoğlu, konuşmasının ardından, aralarında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın da bulunduğu bir heyetle, merkezi gezdi.

SUDEM NEDİR?

İBB, SUDEM’lerin ilkini, 29 Haziran 2022’de Bağcılar’da açtı. Bağcılar’da olduğu gibi, Sultanbeyli SUDEM’de de alkol, madde ve teknoloji bağımlılarına yönelik; koruyucu, önleyici ve rehabilite edici hizmetler sunulacak. Bu kapsamda; “Sosyal Destek”, “Psikolojik Destek”, “Koruyucu ve Önleyici Destek”, “Eğitim ve Farkındalık” ile “İş/Uğraş Terapisi” hizmetleri verilecek. Hizmetler; klinik psikolog, sosyal çalışmacı, ergoterapist gibi uzmanlardan oluşan bir kadroyla sunulacak. Bağımlılık tanısı yapılmış kişiler ile ailelerine ve gruplara yönelik; rehabilitasyon, danışmanlık, yönlendirme hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor. Bağımlılık risk faktörleri de ölçme ve değerlendirmeye tabi tutuluyor. Yapılacak takip ve desteklerle, bağımlı bireylerin tedavi sonrasında meslek ve beceri edinmesi, kültür-sanat ve spor etkinlikleriyle desteklenmesi sağlanıyor. Beden ve ruh sağlığını geliştirmeye yönelik atölye, tiyatro, drama çalışmaları ile sportif faaliyetlerin olacağı merkezde, iş bulmaya kadar varan bir takip süreci işletiliyor.

SUDEM’İN HEDEFLERİ NELERDİR?

Merkezlerin ana hedefleri; bağımlılık tanısı almış bireyler ile birlikte bireylerin bağımlılık durumları henüz başlamadan ve kullanım bağımlılığa dönüşmeden yapılacak müdahaleleri kapsayan koruyucu ve önleyici çalışmalar. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen tedavi sorasında ise, bireylerin sosyal rehabilitasyon süreçleri ve sosyal uyum destek çalışmaları hedefleniyor. Bu çalışmalar, bağımlılıktan arındırma tedavisi boyunca ve sonrasında, bağımlılık tanısı almış bireyin psikososyal iyilik halinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşama entegrasyon çalışmalarını içeriyor.