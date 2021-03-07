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İBB'den Bakanlığa çok sert tepki

İBB'den Bakanlığa çok sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Divanhane Karakolu yıkımına ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sert bir dille eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Divanhane Karakolu yıkımına ilişkin Ulaştırma Bakanlığı, AK Parti İl Meclis Üyesi Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a "Katarlı oteline yol yapacağız, yıkıp arkada taklidini yapacağız dediniz. Yol projesini iptal ettik, yol da geçmeyecek. Neden Divanhane Karakolu'nu yıkıyorsunuz?" diye sordu. 

Mahir Polat Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Sayın başkanlarım S. Abdülaziz yadigarını yıkıyorsunuz, basit bir sorum var. Raptiye Katarlı oteline yol yapacağız, yıkıp arkada taklidini yapacağız dediniz. Yol projesini iptal ettik, yol da geçmeyecek. Neden Divanhane Karakolunu yıkıyorsunuz? Sapasağlam ayakta Osmanlı yapısını önce tamamen yıkıp, sonra taklidini yapıp ihya edeceğiz diyorsunuz? Neden ecdad yadigarını önce tamamen yıkıp, sonra taklidini yapıp buna bir de ihya diyorsunuz? İhya yok olmuş yapı için yapılır bu yapı ayakta? Esas mesele nedir? Sapasağlam ayakta Osmanlı yapısını önce tamamen yıkıp, sonra taklidini yapıp ihya edeceğiz diyorsunuz?

Neden ecdad yadigarını önce tamamen yıkıp, sonra taklidini yapıp buna bir de ihya diyorsunuz? İhya yok olmuş yapı için yapılır bu yapı ayakta? Esas mesele nedir? İstanbul’u tarih ve medeniyet kentidir. Yabancı yatırımcı memnun olsun diye Osmanlı sultanı yapısı yolda kalıyor diye yıkılıp, 10 metre geride taklidi yapılmaz. Vicdan ve tarih affetmez..."


Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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