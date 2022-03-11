İBB'den bir büyük başarı daha: Atıllıktan teknoloji üssüne çevrildi

İBB kurumu İstanbul İtfaiyesi ve iştiraki İSBAK, atıl durumdaki 2007 model ağır vasıta aracı ‘teknoloji üssü’ne dönüştürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kriz ve afet durumunda kesintisiz iletişim sağlamak için tasarlanan ‘İtfaiye Komuta ve Haberleşme Aracı’nda incelemelerde bulundu.

İtfaiye ve İSBAK’ın sahada eksikliği hissedilen bir aracı kuruma kazandırdıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Çok konuyu kendi içimizde çözebilecek kabiliyete sahip olmayı görmek de gurur verici” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı, 29 Mayıs 2009’da lağvedilen Sivil Savunma Müdürlüğü’nden devraldığı atıl durumdaki 3 araçtan birini “teknoloji üssü”ne dönüştürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kriz ve afet durumunda kesintisiz iletişim sağlamak için tasarlanan “İtfaiye Komuta ve Haberleşme Aracı”nı, park halinde olduğu AKOM önünde inceledi. İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’tan araçla ilgili teknik bilgiler alan İmamoğlu, "Sahada eksikliğine dair, Daire Başkanımızla birkaç kez sohbetini etmiştik. Böyle bir girişim, böyle bir yatırım yapacağını bize aktarmıştı. Şimdi sonucunu görmek, memnuniyet verici” dedi.

“KENDİ İÇİNDE ÇÖZME KABİLİYETİ GURUR VERİCİ”

Teknolojik aracın İSBAK yapılan iş birliği ile tasarlanmasının önemli olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Çok konuyu kendi içimizde çözebilecek kabiliyete sahip olmayı görmek de gurur verici. Afetlerde, başka şehirlere gittiğimizde orada çalışma anında, İstanbul’un kendi iç mekanizmalarındaki ihtiyaç hallerinde çok işe yarayacağını düşündüğümüz araçlardan biri oldu. Hani derler ya; ‘Allah hiç göstermesin.’ Ama olduğunda da ihtiyaç duyulan işler bunlar. Belki de İstanbul'a geniş anlamda bir bakışla, ‘Bundan acaba 1 mi böyle birkaç tane daha mı’ diye analizini yapıp, ona göre hareket etmeniz gerekecek. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ARAÇLAR LAĞVEDİLEN KURUMDAN, TEKNOLOJİ İBB BÜNYESİNDEN

4x4 özelliğe sahip araç, 29 Mayıs 2009’da lağvedilen Sivil Savunma Müdürlüğü’nden İstanbul İtfaiyesi’ne geçen atıl durumdaki 3 araçtan biri. Üst yapısında yapılan değişikler ile aracın arka şasesinde 60 santimetre uzatma yapıldı. Aracın üst yapısı, yan taraflara açılacak şekilde ‘expentler’ sayesinde iç mekanında yaklaşık 2 kat genişliğe sahip hale getirildi. Aracın iç mekanı, 2 bölümden oluşmakta. Birinci bölümde operatörler, yaşam ünitesi, WC; ikinci bölümde ise ‘kriz merkezi’ şeklinde kullanılmak üzere, 12 metrekare toplantı salonu bölümü oluşturuldu.

KAPSAMA ALANI SORUNU YAŞANMAYACAK

İstanbul İtfaiyesi ve İBB iştiraki İSBAK tarafından geliştirilen 2007 model araç ile kriz komuta merkezi, mobil hale gelecek. Araç, afet ve kriz durumlarında ülkenin her yerinde hizmet verebilecek. Uydu telefonu, telsiz ve GSM hatları arasında iletişim kurulabilecek. Kapsama alanı sorunu yaşanmayacak. Şebeke-jeneratör-UPS (kesintisiz güç kaynağı) güç beslemesi bulunan araç, güneş paneli ile aracın üstünde kullanılan cihazların enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Araçta, bulunduğu noktadan 20 kilometre çapında çalışan personelin birbiri ile iletişim kurmasına imkan sağlayan telsiz rölesi (telsizler arası sinyal güçlendirici) yer alıyor. Bünyesinde uzak mesafe haberleşme cihazı bulunan araçta, “itfaiye 1-2-3” kanallarını dinleyebilecek 3 adet telsiz mevcut. Araçta, AFAD’ın kurduğu ortak telsiz haberleşme kanalına erişebilecek telsize sahip 2 adet uydu telefonu bulunuyor.

YOK “YOK”

İBB network ağında çalışan 4,5 G internet ağı, İBB Wifi ağına bağlanabiliyor. Ayrıca internet erişiminin ve GSM ağının olmadığı alanlarda kullanmak üzere, uydu internetine bağlanma özelliği bulunuyor. Uydu internet ile İBB ağında çalışan bütün program ve sistemler (kameralar, ittfaiye bilgi sistemi vb.) kullanılabiliyor. Aracın üst kısmında alan aydınlatması yapabilmek için projektör, 5 metre yükselen 360 derece dönebilen gece görüş özellikli 5 MP görüntü kalitesine sahip PTZ kamera ve meteoroloji sensörü, bulunuyor. IP santrali ve dış arama yapabilecek 2 adet FCT cihazı ile GSM hatları da araçta yer alıyor. Araç, operatör bölümü ve toplantı odası olarak 2 bölümden oluşuyor. Açılır-kapanır yan bölümlere sahip araç, toplamda 25 metrekare iç hacme ulaşabiliyor. Toplantı odasında projeksiyon cihazı ve televizyon mevcut. Aracın dış kısmında bulunan ekran üzerinden dışarıya yayın yapılabiliyor.

Araçta, iç kısmını soğutmak üzere 2 adet de klimaya bulunuyor.