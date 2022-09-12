İBB'den çocuklar için yeni projeler

İBB Planlama Ajansı, Marmara Belediyeler Birliği ve Superpool iş birliğiyle yerel yönetimlere ''İlk Adım: Kentte Erken Çocukluk'' eğitimi veriliyor. 13-14-15 Eylül tarihlerinde İPA Kampüs’te gerçekleşecek eğitimlere 41 belediyeden 86 yerel yönetim temsilcisi katılacak. Programda, yüz yüze eğitimlerin yanı sıra deneyim atölyeleri de yer alacak.

Çocuk dostu kent vizyonuyla yol alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemiyle ilgili önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. İBB İstanbul Planlama Ajansı, Marmara Belediyeler Birliği ve Superpool iş birliğiyle Türkiye genelindeki yerel yönetimlere “İlk Adım: Kentte Erken Çocukluk” eğitimi veriliyor.

41 BELEDİYE 86 TEMSİLCİ

13-14-15 Eylül 2022 tarihlerinde İPA Kampüs, Florya’da gerçekleştirilecek eğitim programı “Kentte Erken Çocukluk” konulu açılış konuşmaları ile başlayacak. İkinci gün, kent yaşamında çocuk ve bakım verenin hareketliliğine ve kentin oyun alanlarına yönelik uygulamaların irdelendiği teorik eğitim ve atölyeleri içerecek. Eğitimin son gününde ise eğitim ve atölyeler ile erken çocukluk döneminde aile ve bakım veren bireyleri destekleyecek uygulama ve stratejilere yoğunlaşacak.

İBB, Boğaziçi Üniversitesi, Maltepe Belediyesi, TESEV gibi partnerlerin yer aldığı program, belediye-STK-üniversite iş birliğine de olanak sağlayacak. Eğitim programına, Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere toplam 41 belediyeden 86 yerel yönetim temsilcisi katılacak. Programda, yüz yüze eğitimlerin yanı sıra deneyim atölyeleri de yer alacak. Veri, kentsel hareketlilik, kentte oyun, aile desteği gibi eğitimlerin verileceği programda atölyelerin yanı sıra WRI India, Bernard van Leer Foundation gibi uluslararası kuruluşlardan katılımcılar deneyimlerini aktaracak.

Kentte Erken Çocukluk Eğitim Programı

Tarih: 13-14-15 Eylül 2022

Saat: 09.00-17.00

Yer: İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüs (İPA Kampüs), Bakırköy-İstanbul

Basınköy Mh. Valilik Yolu Cd. No: 2 Florya Bakırköy/İstanbul