İBB'den depremzede gençlere eğitim desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin LGS’ye ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere, temel branşlardaki derslerde kendilerini geliştirmelerine katkı sağladığı Ders Atölyeleri, deprem nedeniyle İstanbul’a gelen öğrencilere kapılarını açıyor.

İBB, hiçbir başvuru şartı aramaksızın matematikten İngilizce’ye, kimyadan Türkçe’ye temel branşlarda yüz yüze ve uzaktan verilen eğitimlere depremzede öğrencileri de dahil edecek. Atölyelere başvurular ise dersatolyeleri.ibb.istanbul web sitesinden alınırken deprem bölgesinden gelen gençler, İBB Gençlik Ofisleri’ndeki tüm etkinlik ve hizmetlere de katılabilecek.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ders Atölyeleri, ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin notlarını yükseltmelerine ve temel branşlardaki derslerde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla faaliyete başladı. Fatih, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Sultangazi, Esenler, Eyüpsultan, Şile, Kartal ve Pendik olmak üzere 9 ilçede açılan 11 atölye öğrencilerin LGS’ye ve YKS’ye hazırlanmalarını da sağlıyor.

DERS NOTLARINA KATKI, SINAVLARA HAZIRLIK

İBB deprem bölgesinden İstanbul’a gelen öğrenciler için de harekete geçti. Yaşadıkları şehirlerden ayrılmak zorunda kalan ve eğitimlerine İstanbul’da devam edecek öğrenciler İBB’nin Ders Atölyelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlere katılabilecekler.

PDR VE EĞİTİM MENTÖRLÜĞÜ DESTEĞİ

Ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri ile mezuniyetinin ardından bir yıl geçmemiş olan tüm depremzede öğrencilere kapılarını açan İBB Ders Atölyeleri’nde 8. sınıf öğrenciler Türkçe, İngilizce, matematik ve fen bilgisi; 12’inci sınıf ve mezun olan öğrenciler ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine katılabilecek. Talep yoğunluğuna bağlı olarak depremzede öğrenciler için 6 Şubat’tan buyana katılamadıkları dersler için hızlandırılmış programlar uygulanabilecek. Öğrenciler uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmaları sırasında soru çözümleri ve konu anlatımlarına katılabilecekler. Kaynakların öğrencilere ücretsiz olarak verildiği; derslere ve sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlayan İBB Ders Atölyeleri’nde öğrencilere PDR ve eğitim mentörlüğü desteği de verilecek. Atölyelerdeki uzman öğretmenler sınavlara doğru şekilde hazırlanabilmeleri, etkili ve verimli ders çalışabilmeleri noktasında öğrencilere rehberlik ederek onlara eğitim koçluğu yapacak. Rehber öğretmenler LGS ve YKS öncesinde öğrencileri ilgi alanlarını ve yeteneklerini fark etmeleri ve bu doğrultuda okul ve meslek seçimi yapmaları konusunda teşvik edecekler.

ONLİNE EĞİTİM SEÇENEĞİ

Öğrenciler atölyelere dersatolyeleri.ibb.istanbul web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın atölyelere kabul edilecek olan öğrenciler 15 bin öğrenciye aynı anda eğitim verme kapasitesine sahip olan online eğitim platformuna da giriş yapabilecekler. Öğrenciler atölyelerde kendilerine verilecek olan kullanıcı adı ve giriş şifresiyle platforma erişebilecekler. Online eğitim sistemine giren öğrenciler binlerce konu anlatım videosunu izleyebilecek, deneme sınavlarına katılabilecek, indirilebilir soru bankalarından, test kitaplarından ve binlerce çalışma föyünden yararlanarak sınavlara hazırlanabilecek.

HAFTANIN 7 GÜNÜ GENÇLİK OFİSLERİNE GELEBİLİRLER

Gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve istihdamlarına yönelik kurs ve seminer programları ile gençlerin gelişimlerine katkı sağladığı, sınavlara hazırlanabildiği, dinlenip kaliteli zaman geçirebildikleri merkezler olarak İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen Gençlik Ofisleri da deprem bölgesinden gelen gençleri ağırlayacak. Deprem bölgesinden gelen tüm gençler İstanbul’da 5 lokasyonda hizmet veren ofislerde yıl boyunca yapılan tüm etkinliklere, eğitimlere ve programlara katılabilecekler.

İBB Gençlik Ofisleri derslik, kitap kafe, analog ve dijital oyun alanları, kütüphane, eğitim salonu, dinlenme alanı, ritim atölyesi, idari ofisler, ders çalışma alanı, bilgisayar eğitim salonu, seminer ve sahne sanatları alanı ve sesli çalışma odası ile çamaşırhane gibi alanlarda gençlere hizmet veriyor. Gençler kendilerine en yakın ofis bilgilerine ve ofislerde sunulan olanaklara ilişkin https://genclikspor.ibb.istanbul/ibb-genclik-ofisleri/ web sitesinden bilgi edinebiliyorlar.

EĞİTİME TAM DESTEK

“6 Şubat’ta yaşanan depremden etkilenen öğrencilerimize destek olmak amacıyla koşulsuz şartsız onların Ders Atölyelerine kayıtlarını gerçekleştireceğiz” diyen İBB Ders Atölyeleri Koordinatörü Bilge Göktürk Duran, “Öğrencilerimize yüz yüze eğitimin yanında da online eğitim sistemi ile de sınava hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Depremden etkilenen binlerce öğrencimiz okullarından ve derslerinden mahrum kaldı. Bu mağduriyetleri giderebilmeleri için Ders Atölyelerimiz İstanbul’un 11 noktasında ücretsiz olarak LGS ve YKS sınavlarına hazırlık sürecinde tam destek olacak” ifadelerini kullandı.

İBB DERS ATÖLYELERİ

Çapa/ Fatih İBB Ders Atölyesi Silivrikapı/Fatih İBB Ders Atölyesi Bayrampaşa İBB Ders Atölyesi Sefaköy İBB Ders Atölyesi Sultangazi İBB Ders Atölyesi Kartal İBB Ders Atölyesi – 1 (Hasan Doğan Spor Kompleksi) Kartal İBB Ders Atölyesi – 2 (Uğur Mumcu Kültür Merkezi) Esenler İBB Ders Atölyesi Eyüpsultan İBB Ders Atölyesi Pendik İBB Ders Atölyesi Şile İBB Ders Atölyesi

İBB Gençlik Ofisleri

1 - Cağaloğlu Gençlik Ofisi

2 - İBB Sarıyer Gençlik Ofisi / Kütüphanesi

3 – İBB Gençlik Ofisi (Büyük İstanbul Otogarı)

4 - İBB Fatih Uluslararası Gençlik Ofisi

5 - Haldun Alagaş Gençlik Ofisi