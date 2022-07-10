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İBB’den Esenyurt için nakit yardımı kararı

İBB’den Esenyurt için nakit yardımı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara 7.000 TL nakit yardım yapılması kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt’ta sağanak yağış sonucu su baskınlarında mağdur olan yurttaşlara nakit yardımı yapacak.

Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak olan yardımın miktarı 7 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarını ardından yurttaşlara ödenecek.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dün gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden olmuş, Haramidere'de yaşanan taşkın sonucu Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde çok sayıda ev ve işyerini su basmıştı.

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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