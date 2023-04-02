İBB'den Eyüpsultan'da 4 açılış birden

Eyüpsultan’a kazandırılan, içerisinde birden fazla park, meydan ve İstihdam Ofisi’nin bulunduğu projelerin toplu açılışı İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı.

Açılışı yapılan Silahtarağa Gençlik Parkı yerine Haliç’i kirletecek tesisi iki Ak Partili belediye başkanının uyarısı üzerine analiz ederek iptal ettiklerini anımsatan İmamoğlu, “Allah onlardan razı olsun. Bizi uyardılar ve dediler ki; burada yapılacak arıtma tesisi her iki ilçeye ve Haliç'e sıkıntı yaratabilir. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. 14 Mayıs’ta Millet İttifakı ile milletin hükümetinin göreve başlayacağını söyleyen İmamoğlu, “Konya'nın da Kayseri'nin de Van'ın da Amasya'nın da işi yürüyecek. İstanbul'un da her yerin ve deprem bölgesinde o yaşadığımız sıkıntılı anlardan sonra hikayeden bir avuç beton dökülürken zangır zangır titreyen demirlerin atıldığı beton temelden değil, çağdaş akılcı şehirlerin gelişimine hizmet eden bir dönemi de başlatacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), ‘300 Günde 300 Proje’ maratonu devam ediyor. Eyüpsultan ilçesinde, tamamlanan yatırımlar için toplu açı töreni düzenlendi.

Silahtarağa Gençlik Parkı, Haliç Spor Parkı, Eyüpsultan Bölgesel İstihdam Ofisi ve Teleferik Meydanı, İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı.

BİR AVUÇ KİŞİ DEĞİL İNSANLARIMIZIN MUTLULUĞU ÖNEMLİ

Liyakatli kadrolarla, İstanbul’un her noktasına değer katan projeler ürettiklerini kaydeden İmamoğlu, “Siyasi tatmin ya da bir avuç insanı mutlu eden projeler üretmiyoruz. Bizim projelerimizle insanlarımızın ihtiyaç duyduğu işler üretiyoruz. İçinde metrolarımız, yaşam vadilerimiz, arıtma tesislerimiz, yurtlarımız, kreşlerimiz, spor tesislerimiz, sağlık merkezlerimiz var. Restorasyonlar, kültür merkezleri, sosyal tesisler; yeni Halk Ekmek fabrikasından kent lokantalarına, pırıl pırıl, çağdaş, yeni İETT araçlarından elektrikli deniz taksilerine meydan düzenlemelerinden, otoparklara, açıkçası İstanbul'un her köşesinde çok değerli, yeni projelere imza atıyoruz” dedi.

“İKİ BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Önceki dönemde başlanan işlerin yanı sıra İBB’nin daha önce hiç düşünmediği alanlarda da hizmet ürettiklerini belirten İmamoğlu, “Projeleri vatandaşın ihtiyaçlarına uyumlu hale getirip, israftan arındırıp öyle tamamlıyoruz. Bilim insanlarının, teknik insanların onay vermediği, İstanbul'a zarar verecek projeleri rafa kaldırıyoruz. Onları hiç ama hiç gündeme almıyoruz… Bugün hizmete açtığımız Silahtarağa Gençlik Parkı’nda özenli bir çalışma yürüttüğümüzü bilmenizi istiyorum. Silahtarağa projesini yani arıtma tesisi projesi, bana ilk ziyaretlerinde Eyüpsultan ve Kağıthane belediye başkanları açmıştı. Allah onlardan razı olsun. Bizi uyardılar ve dediler ki; burada yapılacak arıtma tesisi gerçekten her iki ilçeye ve Haliç'e sıkıntı yaratabilir. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HALİÇ’E ZARAR VERECEK PROJEYİ İPTAL ETTİK

İki başkanın uyarısı üzerine kurmaylarından projeyi incelemelerini istediğini söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Baktık ki yaklaşık 125 bin metrekarelik Haliç'in kıyısında bir alanda bir arıtma tesisi planlandı. Bu analizi arkadaşlar bana sunduğunda dediler ki ‘siz zaten Baltalimanı'nda bir arıtma tesisi yapıyorsunuz. Bu bölgenin bir bölümünün atık suyu oraya gidecek. Aynı zamanda Yenikapı'daki arıtma tesisini yenileyeceksiniz, bu konuda proje hazırlığının olduğunu biliyoruz. Orada başladığınız zaman Haliç kıyısında bir arıtma tesisine ihtiyaç yok’.Diğer yandan arıtılsa dahi atık suyun Haliç’e bırakılması önerilmiyor. Haliç beslenmesi gereken bir yapı. Yıllardır buraya boğazdan, Karadeniz'den su takviyesi yapılıyor ve Haliç'in tazelenmesi sağlanıyor. Dip temizliğinden tutun Haliç'le ilgili yeni hayata geçirdiğimiz tarama biçimindeki temizleme sistemiyle sürekli nefes alması ve yenilenmesi sağlanmalı. İSKİ'deki toplantıdan sonra arkadaşlarımı alıp yapılacağı yere geldim. Bir baktım ki 30-40 yıllık ağaçlar orada bir ormana dönüşmüş. Yani bu ağaçlar kesilerek bir arıtma tesisi inşa edilecek. Her arıtma tesisinin ister istemez negatif tesirlerin çevresine ayrıca vardır, kokusundan görüntüsüne kadar. Burası Altın Boynuz. Haliç tarihi bir doku. Biz o zaman bu temeli atmamaya, yapılan bu ihaleyi iptal etmeye karar verdik.”

“O AĞAÇLARIN YAPRAKLARI NASIL ALKIŞLIYOR GÖRSÜNLER”

İptal edilen tesisin güncel maliyetinin 2 milyar TL’yi bulduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bugün yaptığımız açılışlardan birisi de orası. Gidin orada

mezbelelik gibi duran o güzel ağaçların olduğu yerlerin olduğu noktalara bakın. Nasıl bir parka dönüşmüş,sizlere bir hediye gibi nasıl güzel bir ortama dönüşmüş lütfen inceleyin” diye konuştu. Projeyi yapmama kararı için “Göreceksiniz bu ağaçların yaprakları bile bizi alkışlayacak” dediğini anımsatan İmamoğlu, “Bununla dalga geçmeye çalıştılar. Yani yaprakların mecazi alkışını bile anlamayacak kadar gönül gözleri kararmış,kör olmuş. Şimdi oraya gitsinler o ağaçların yaprakları nasıl alkışlıyor görsünler” ifadelerini kullandı.

ESKİ MÜDÜRLÜK,YENİ SOSYAL TESİS

Silahtarağa Gençlik Parkı’nın Eminönü'nden Alibeyköy Cep Otogarı'na kadar 12 kilometrelik bir yeşil hattın oluşmasını sağladığı bilgisini veren İmamoğlu, Eyüpsultan’a kazandırılan projelerle ilgili şöyle konuştu:

“Avrupa Yakası Şube Müdürlüğü diye kavramlandırılmış bir yere gittiğimde makam binasını görünce dedim ‘arkadaşlar yani burası makam olarak büyük değil mi? ‘Başındaki arkadaşım vallahi büyük dedi. ‘O zaman dedim burayı millete açalım’.Burası parkıyla, bahçesiyle, güzel bir sosyal tesis olur. Eyüpsultan'daki siyasi arkadaşlarım bunun ihtiyaç olduğunu hep söylemişlerdi. Onu da açmış olduk. Ayrıca Haliç Spor Parkı'nı ve teleferik meydanını da hizmete açıyoruz. Kıyıların halka kapatılmasına tahammülümüz yok. Haliç'i eşsiz bir yaşam vadesi olarak İstanbullulara emanet etmenin gururunu yaşıyoruz... Eyüpsultan'da Bölgesel İstihdam Ofisimizi de açıyoruz. İş arayan gençlerimize özellikle hanımefendilere ve herkese hizmet sunan, göreve başladığı andan itibaren tam 100 bini aşan insanımıza iş bulan; mesleğe odaklı iş gücünü Enstitü İstanbul İSMEK kurslarımızda yetiştiren sertifika veren bir modelle iş bulan bu merkezlerimizin 19’ncusunu Eyüpsultan'da açıyoruz.”

MİLLET İTTİFAKI'NIN İKTİDARINDA NELER BAŞARIRIZ NELER

“Mayıs ayıyla birlikte 300 Günde 300 Yüz Proje hizmet maratonumuzu tamamlayacağız” diyen İmamoğlu, “2024 yerel seçimlerine o tarihten itibaren 300 gün daha var. Demek ki biz o 300 gün içerisinde tahmin edin neler neler yapabiliriz. Sadece yapacağımız işten bahsetmiyorum. İnce bir nokta var burada, güzel bir nokta. Bahsettiğim iş, Millet İttifakı'nın iktidarında o 300 günde neler yaparız, siz bir düşünün” ifadelerini kullandı. 2019 yerel seçimlerini ‘kırılma noktası’ olarak niteleyen İmamoğlu, “İşte bu süreçten sonra bize ne yaptılar? İmzaları atıp, projelerimize onay vermediler. Bir imzayı esirgediler. 16 milyon insanımızdan metro için, metrobüs alımı için, otobüs alımı için bir imzayı bile esirgediler. Neden? Siyasi hasetlerinden. Vallahi ben siyasi haset duysam,az önce burada iki AK Partili belediye başkanına teşekkür etmem.Ama ediyorum. Mesela geçenlerde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Geldi. Stadyumu beraber açtık. Beraber emek verdik kardeşim. O araziyi verdi. Biz projeyi geliştirdik, değiştirdik. Başlanmıştı, modelini oturttuk. Bir yer inşa ettik. Bu işin partisi olur mu? Olmaz. Ne oldu? Milletimiz muazzam güzel bir tesisle buluştu. İşte biz de o siyasi hasret, kim, öfke, nefret, kibir, hiçbiri yok. Vallahi de yok billahi de yok” diye konuştu.

BETON DÖKÜLÜRKEN ZANGIR ZANGIR TİTREYEN…

14 Mayıs’ta Millet İttifakı ile milletin hükümetinin göreve başlayacağını söyleyen İmamoğlu, “O tarihten sonra Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Mansur Yavaş Ankara'da, bizler memleketin üzerine kabus gibi çöken o partizanlığı devletimizin kurumlarından söküp attığımızda o zaman,ne olacak biliyor musunuz? Konya'nın da Kayseri'nin de Van'ın da Amasya'nın da işi yürüyecek. İstanbul'un da her yerin ve dediğiniz gibi deprem bölgesinde o yaşadığımız sıkıntılı anlardan sonra hikayeden bir avuç beton dökülürken zangır zangır titreyen demirlerin atıldığı beton temelden değil,çağdaş,akılcı şehirlerin gelişimine hizmet eden bir döneme de başlatacağız. Aynı zamanda,işte biz o zaman İstanbul'da, yeni metrobüsler de alacağız. Sefaköy, Beylikdüzü metro hattına da başlayacağız. İstanbul'da önü tıkanan işlere başlayacağız. Aynı zamanda İstanbul'da haksızlık yapılan, hukuksuzluk yapılan ,boğazın dibine bir avuç insanın bir barakasına imar verme çabasına girişen Şehircilik Bakanlığından diğer bakanlıklara kadar o kötü akıllar bertaraf olacak. Temiz akıl, düzgün akıl, halkını düşünen akıl gelecek. Bu cennet güzel İstanbul'un her köşesi işte o zaman çok güzel olacak” diye konuştu.

İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“Güçlü ve vicdanı ile devlet aklı ile memleketimizin,inanınız ki sağ duyusunu, temiz kalbini, insanlarımıza saygıyı önde tutan o güzel duygularıyla ve ahlakıyla hak, hukuk, adalet kavramını en güçlü şekilde temsil eden Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz hep birlikte. Yeni hükümetimiz bir kişinin bir grubun bir kesimin değil hepimizin, 86 milyonun hükümeti olacak.