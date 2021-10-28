İBB'den gençlere çağrı: Gençlik Ofisleri sizi bekliyor
İstanbul’da gençlerin yeni buluşma yerlerinden biri İBB Gençlik ofisleri oldu. Eğitimle birlikte kariyer fırsatı da sunan ofislerde güz dönemi eğitimleri başladı. Gençlik ofislerinde İletişim, Kariyer Planlama ve İngilizce konuşma dersleri veriliyor. 10 hafta sürecek eğitimlerde gençlere sosyalleşme imkanları da sunuluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Ofisleri, 2021 güz dönemi faaliyetlerine başladı. Daha önce Büyük İstanbul Otogarı, Cağaloğlu, Fatih ve Sarıyer olmak üzere dört ofiste gençleri ağırlayan İBB, bu dönem Cemal Kamacı Spor Kompleksi ile Tevfik Aydeniz Spor Tesisinde iki yeni merkez açtı.
İLK EĞİTİMLER BAŞLADI
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen Gençlik Ofislerinde geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle eğitimler yapılamamıştı. 2021 yılı güz dönemi birinci etap eğitim programları, 11 Ekim’den itibaren üç gençlik ofisinde başladı. Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından verilen eğitimler müfredatlarına göre 32 saat sürecek. Toplamda 10 haftaya yayılacak.
4 YENİ EĞİTİM
Gençlik Ofislerine başvurular internet üzerinden alındı. Eğitim Programları için sınırlı sayıda katılımcı kabul edildi. Eğitimlere, üniversiteye hazırlanan ya da devam eden öğrencilerin yanı sıra 15 – 29 yaş arası gençler de başvuru yaptı.
Devam şartı arandığı güz dönemi derslerinde; İş Hayatında İletişim, Sporda Yönetim Organizasyon ve İletişim, Kariyer Planlama ve Mülakat Teknikleri, Ritim konularında eğitimler veriliyor. Düzenli olarak eğitimlere katılan gençlere katılım belgesi veriliyor.
İBB Gençlik Ofislerinde güz dönemi ikinci etap eğitimlerinde Türkçe, Hat Sanatına Giriş, İngilizce Konuşma ve Resim branşlarında da eğitim verilecek. Bu eğitimler için de başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak. Başvurular İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak. Ayrıca başvurmak isteyenler, eğitim ve tüm hizmetlerle ilgili 02126008700/108740 numaralı telefondan da bilgi alabilecek.
HER ŞEY GENÇLER İÇİN
İBB Gençlik Ofisleri, misafirlerinin sınavlara hazırlanabildikleri, dinlenip hoşça vakit geçirebildikleri merkezler olarak altı lokasyonda hizmet veriyor. Ofisler, eğitim programlarının yanı sıra gençlerin sosyalleşmelerine, ilgi alanlarına giren konularda fikir alışverişi yapmalarına, birlikte çalışma ve ekip ruhu gibi kavramlarla tanışmalarına olanak sağlıyor.
Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi kolaylaştıran ofisler araştırma ve tez yazımı gibi konularda gençlere gerekli kaynağı ve teknik alt yapıyı sunuyor. Ritim ve resim atölyesi gibi çalışmalar gençlerin hobi edinmelerini veya hobilerini geliştirmelerine de imkan tanıyor. Üyelik sistemi ile gençler, kütüphane bölümünden kitaplar ödünç alabiliyor. Ofislerdeki dijital ve analog oyun alanları gençleri ders yoğunluğundan ve stresten arındırıyor.
İBB Gençlik Ofisleri Eğitim Programları
İBB CAĞALOĞLU GENÇLİK OFİSİ
1 – İş Hayatında İletişim
Ders tarihleri: 11 Ekim – 24 Aralık
Ders günü: Pazartesi ve Çarşamba
Ders saati: 16:30– 18:00
Kontenjan: 25 kişi
2- Ritim
Ders tarihleri: 18 Ekim – 24 Aralık
Ders günü: Pazartesi ve Çarşamba
Ders saati: 16:30– 18:00
Kontenjan: 10 Kişi
3- İngilizce Konuşma
Ders tarihleri: 06 Kasım – 30 Aralık
Ders günü: Cumartesi ve Pazar
Ders saati: 10:00– 17:00
Kontenjan: 60 kişi
4 – Resim
Ders tarihleri: 06 Kasım – 30 Aralık
Ders günü: Pazar
Ders saati: 12:00– 15:00
Kontenjan: 10 kişi
İletişim: Hobyar Mh. Ankara Caddesi, No: 19 Cağaloğlu/Fatih/İstanbul (Valilik Binası Karşısı) – 0212 511 72 37
İBB TEVFİK AYDENİZ SPOR TESİSİ GENÇLİK OFİSİ
Sporda Yönetim Organizasyon ve İletişim
Ders tarihleri: 16 Ekim – 18 Aralık
Ders günü: Cumartesi
Ders saati: 11:00– 14:00
Kontenjan: 25 kişi
BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI GENÇLİK OFİSİ
1 - Kariyer Planlama ve Mülakat Teknikleri
Ders tarihleri: 12 Ekim – 24 Aralık
Ders günü: Salı ve Cuma
Ders saati: 16:30– 18:00
Kontenjan: 25 kişi
2 – İngilizce Konuşma
Ders tarihleri: 06 Kasım – 30 Aralık
Ders günü: Cumartesi ve Pazar
Ders saati: 10:00– 17:00
Kontenjan: 60 kişi
İletişim: Altıntepsi Mh. Yahya Kemal Caddesi, Dolmabahçe Saat Kulesi, No: 93 Bayrampaşa / İstanbul – 0212 600 87 00
FATİH ULUSLARARASI GENÇLİK OFİSİ
1 - Türkçe
Ders tarihleri: 05 Kasım – 30 Aralık
Ders günü: Cumartesi
Ders saati: 15:30– 18:30
Kontenjan: 20 kişi
2 – Hat Sanatına Giriş
Ders tarihleri: 05 Kasım – 30 Aralık
Ders günü: Salı ve Perşembe
Ders saati: 10:00– 17:00
Kontenjan: 10 kişi
İletişim: Atikali Mh.Hasan Fehmipaşa Caddesi, No : 2 Fatih /İstanbul - 0212 621 81 66
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