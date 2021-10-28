İBB'den gençlere çağrı: Gençlik Ofisleri sizi bekliyor

İstanbul’da gençlerin yeni buluşma yerlerinden biri İBB Gençlik ofisleri oldu. Eğitimle birlikte kariyer fırsatı da sunan ofislerde güz dönemi eğitimleri başladı. Gençlik ofislerinde İletişim, Kariyer Planlama ve İngilizce konuşma dersleri veriliyor. 10 hafta sürecek eğitimlerde gençlere sosyalleşme imkanları da sunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Ofisleri, 2021 güz dönemi faaliyetlerine başladı. Daha önce Büyük İstanbul Otogarı, Cağaloğlu, Fatih ve Sarıyer olmak üzere dört ofiste gençleri ağırlayan İBB, bu dönem Cemal Kamacı Spor Kompleksi ile Tevfik Aydeniz Spor Tesisinde iki yeni merkez açtı.

İLK EĞİTİMLER BAŞLADI

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen Gençlik Ofislerinde geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle eğitimler yapılamamıştı. 2021 yılı güz dönemi birinci etap eğitim programları, 11 Ekim’den itibaren üç gençlik ofisinde başladı. Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından verilen eğitimler müfredatlarına göre 32 saat sürecek. Toplamda 10 haftaya yayılacak.

4 YENİ EĞİTİM

Gençlik Ofislerine başvurular internet üzerinden alındı. Eğitim Programları için sınırlı sayıda katılımcı kabul edildi. Eğitimlere, üniversiteye hazırlanan ya da devam eden öğrencilerin yanı sıra 15 – 29 yaş arası gençler de başvuru yaptı.

Devam şartı arandığı güz dönemi derslerinde; İş Hayatında İletişim, Sporda Yönetim Organizasyon ve İletişim, Kariyer Planlama ve Mülakat Teknikleri, Ritim konularında eğitimler veriliyor. Düzenli olarak eğitimlere katılan gençlere katılım belgesi veriliyor.

İBB Gençlik Ofislerinde güz dönemi ikinci etap eğitimlerinde Türkçe, Hat Sanatına Giriş, İngilizce Konuşma ve Resim branşlarında da eğitim verilecek. Bu eğitimler için de başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak. Başvurular İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak. Ayrıca başvurmak isteyenler, eğitim ve tüm hizmetlerle ilgili 02126008700/108740 numaralı telefondan da bilgi alabilecek.

HER ŞEY GENÇLER İÇİN

İBB Gençlik Ofisleri, misafirlerinin sınavlara hazırlanabildikleri, dinlenip hoşça vakit geçirebildikleri merkezler olarak altı lokasyonda hizmet veriyor. Ofisler, eğitim programlarının yanı sıra gençlerin sosyalleşmelerine, ilgi alanlarına giren konularda fikir alışverişi yapmalarına, birlikte çalışma ve ekip ruhu gibi kavramlarla tanışmalarına olanak sağlıyor.

Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi kolaylaştıran ofisler araştırma ve tez yazımı gibi konularda gençlere gerekli kaynağı ve teknik alt yapıyı sunuyor. Ritim ve resim atölyesi gibi çalışmalar gençlerin hobi edinmelerini veya hobilerini geliştirmelerine de imkan tanıyor. Üyelik sistemi ile gençler, kütüphane bölümünden kitaplar ödünç alabiliyor. Ofislerdeki dijital ve analog oyun alanları gençleri ders yoğunluğundan ve stresten arındırıyor.

İBB Gençlik Ofisleri Eğitim Programları

İBB CAĞALOĞLU GENÇLİK OFİSİ

1 – İş Hayatında İletişim

Ders tarihleri: 11 Ekim – 24 Aralık

Ders günü: Pazartesi ve Çarşamba

Ders saati: 16:30– 18:00

Kontenjan: 25 kişi

2- Ritim

Ders tarihleri: 18 Ekim – 24 Aralık

Ders günü: Pazartesi ve Çarşamba

Ders saati: 16:30– 18:00

Kontenjan: 10 Kişi

3- İngilizce Konuşma

Ders tarihleri: 06 Kasım – 30 Aralık

Ders günü: Cumartesi ve Pazar

Ders saati: 10:00– 17:00

Kontenjan: 60 kişi

4 – Resim

Ders tarihleri: 06 Kasım – 30 Aralık

Ders günü: Pazar

Ders saati: 12:00– 15:00

Kontenjan: 10 kişi

İletişim: Hobyar Mh. Ankara Caddesi, No: 19 Cağaloğlu/Fatih/İstanbul (Valilik Binası Karşısı) – 0212 511 72 37

İBB TEVFİK AYDENİZ SPOR TESİSİ GENÇLİK OFİSİ

Sporda Yönetim Organizasyon ve İletişim

Ders tarihleri: 16 Ekim – 18 Aralık

Ders günü: Cumartesi

Ders saati: 11:00– 14:00

Kontenjan: 25 kişi

BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI GENÇLİK OFİSİ

1 - Kariyer Planlama ve Mülakat Teknikleri

Ders tarihleri: 12 Ekim – 24 Aralık

Ders günü: Salı ve Cuma

Ders saati: 16:30– 18:00

Kontenjan: 25 kişi

2 – İngilizce Konuşma

Ders tarihleri: 06 Kasım – 30 Aralık

Ders günü: Cumartesi ve Pazar

Ders saati: 10:00– 17:00

Kontenjan: 60 kişi

İletişim: Altıntepsi Mh. Yahya Kemal Caddesi, Dolmabahçe Saat Kulesi, No: 93 Bayrampaşa / İstanbul – 0212 600 87 00

FATİH ULUSLARARASI GENÇLİK OFİSİ

1 - Türkçe

Ders tarihleri: 05 Kasım – 30 Aralık

Ders günü: Cumartesi

Ders saati: 15:30– 18:30

Kontenjan: 20 kişi

2 – Hat Sanatına Giriş

Ders tarihleri: 05 Kasım – 30 Aralık

Ders günü: Salı ve Perşembe

Ders saati: 10:00– 17:00

Kontenjan: 10 kişi

İletişim: Atikali Mh.Hasan Fehmipaşa Caddesi, No : 2 Fatih /İstanbul - 0212 621 81 66