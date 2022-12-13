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İBB'den İçişleri'nin ''yer tahsis'' talebine onay

İBB'den İçişleri'nin ''yer tahsis'' talebine onay
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı tarafından helikopter pisti olarak da kullanılan Üsküdar'daki yerin tahsisine dair talebi onayladı.

İBB Meclisi, İçişleri Bakanlığı’nın istediği yer tahsisi ile ilgili olarak İBB Emlak Müdürlüğü’nün teklifini görüştü.

Üsküdar’da, Cumhurbaşkanlığı konutuna yakın bir yerde bulunan söz konusu arazinin yeniden tahsis edilmesiyle ilgili İBB Emlak Müdürlüğü’nün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oluruna sunduğu teklifte, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ikametine gidiş/gelişlerinde kullandığı helikopter pistinin bulunduğu, taşınmazın İçişleri Bakanlığına bedelsiz tahsis edilmesi talep edilmektedir” denildi.

İmamoğlu’nun oluru ile İBB Meclis Başkanlığı’na havale edilen teklif, Meclis tarafından oybirliği ile kabul edildi. 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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