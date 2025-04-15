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İBB'den İSPARK iddialarına cevap

İBB'den İSPARK iddialarına cevap
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İBB, İSPARK verilerinin usulsüz paylaşıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaparak, böyle bir talep gelmediğini ve dijital veri aktarımının teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi.

2019 Yerel Seçimlerinden 6 ay sonra İSPARK Otopark sistemine kayıtlı kişisel bilgilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve ismi belirtilmeyen özel bir şirket tarafından talep edildiği ve söz konusu veriler usulsüz bir şekilde paylaşıldığı öne sürüldü. Bu veriler arasında vatandaşların kişisel bilgilerinin yanı sıra araç ruhsatı ve abonelik verilerinin de yer aldığı iddia edildi.

İddialar, 2019 yılının ikinci yarısına işaret ederken, bu süreçte İSPARK sisteminde yer alan çok sayıda aboneye ait özel bilgi ve plaka bilgisinin dijital ortamda paylaşıldığı öne sürüldü. Gelişmelerin ardından gözler İBB'ye çevrilirken, belediyeden yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlandı.

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, o dönem İSPARK bünyesindeki abonelik işlemlerinin basılı evraklarla yürütüldüğü, verilerin dijital ortama henüz aktarılmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İSPARK’ın iddiaya konu tarihlerde, o dönemki ismiyle Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü, Pazarlama ve Abonelikler Şefliği birimine, abonelik ve ruhsat bilgilerinin paylaşılması ile ilgili herhangi bir talep gelmemiştir. Belirtilen tarihte, basılı halde saklanan araç ruhsatları ve abonelik bilgileri henüz online sisteme geçmediğinden dijital aktarım mümkün değildir.”

Yetkililer, söz konusu verilerin dijital sistemde bulunmadığı bir dönemde, üçüncü kişilerle dijital ortamda paylaşılmasının “teknik olarak imkânsız” olduğunu belirterek, kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

 

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Etiketler CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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