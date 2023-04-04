İBB'den İstanbul depremine 7 maddede hazırlık

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, olası İstanbul depreminde uygulanacak 7 maddelik eylem planını açıkladı. Gökçe, açıklamasında ‘seferberlik ruhu ve uzlaşı kültürü’ vurgusu yaptı.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi gündem olmaya devam ediyor. Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan depreme hazırlık çalışmaları da hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Deprem Seferberlik Planı” kapsamında atılacak adımları belirledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Afet sürecinde, koordinasyon yetisinin, asayiş, lojistik, kurtarma vb. süreçlerde ne denli önemli rol oynadığını hepimiz gördük. İBB ve ilçe belediyeleri arasındaki ortak işbirliğinin öneminin farkında olarak, seferberlik ruhunu kaybetmeden, süreci ilerletmemiz çok önemli. Biz de başarabiliriz! Sağduyu, akıl ve seferberlik ruhuyla hep birlikte” ifadeleri yer aldı.

Gökçe, 7 maddelik eylem planını ise şu şekilde açıkladı:

“Uzlaşı kültürüyle riskli yapılarda dönüşümü ateşlemek, Kira yardımını ekonomi şartlara uygun hale getirmek, Kamu yararına maliyetine güçlendirme gerçekleştirmek, Zemin katlarda kolon-kiriş kesilmesinin önüne geçmek, İnşaatlarda imar ve yapı denetimini gerçekleştirmek, Depreme duyarlı park ve meydanlar oluşturmak, Kurtarma ve afete müdahalede yerel kapasiteyi artırmak.”