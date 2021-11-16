İBB'den İstanbul için yeni bir kampanya: ''Yürü be İstanbul!''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İstanbullulara ücretsiz ulaşım müjdesi geldi. İBB, kısa süre önce yaptığı BELTUR kampanyasıyla günde bin adamı atanlara ücretsiz kahve sunma kararı almıştı. Şimdi o kampanyayı büyüten İBB, bu kez de BELBİM aracılığıyla yaptığı bir kampanyayı duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağlıklı yaşama teşvik için Beltur aracılığıyla yeni bir hizmeti daha İstanbul halkına sundu. Yeni hizmetin adı da "Yürü Be İstanbul" oldu.

BELTUR'dan yapılan duyuruda "Şehrini keşfederken 1.000 adım atan İstanbullulara Beltur’dan kahve hediye! Ücretsiz kahve için “Yürü Be İstanbul” uygulamasını indir, 1.000 adım atarak Beltur Kahve rozetini ve hediyeni kazan" denildi.

Buna göre cep telefonunuza indireceğiniz "Yürü Be İstanbul" uygulaması üzerinden BELTUR şubelerinden ücretsiz kahve içmek mümkün. Yürü Be İstanbul uygulamasını indirip, günlük 1000 adım attığınız ve bunu da gittiğiniz BELTUR şubesinde ilgili kişilere gösterdiğiniz takdirde ücretsiz kahvenizi alabileceksiniz.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de başka bir kampanya ile İstanbul halkına ücretsiz ulaşım müjdesi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi de İBB'nin “Yürü Be İstanbul” mobil uygulaması ile 50.000 adım atan İstanbullular toplu ulaşımda ücretsiz geçiş hakkı imkanı sundu.

50 bin adımın bir haftalık sürede kazanılması şartı var. Konuyla ilgili duyuru Yürü Be İstanbul adresinden yapıldı.

Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen günlük adım hedefimiz 10.000 adım. Bir haftada 50.000 adım atan ilk 2.500 kişiye Belbim’den ücretsiz tek geçişlik İstanbulkart yüklemesi hediye!" denildi.

Buna göre android ve App Store'den indireceğiniz Yürü Be İstanbul, uygulamasıyla adım atarlarınızı kayıt altına alıp 50 bin adıma ulaştığınız zaman oradan alacağınız kodla BELBİM üzerinden tek geçişlik ücretsiz ulaşım hakkınız olacak.