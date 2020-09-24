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  4. 24 Eylül 2020 20:10

İBB'den ''İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi” etkinlik serisi kapsamında birçok oyun izleyicilerle buluşacak.

İBB'den ''İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi''
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Bir Sonbahar Kabaresi etkinlikleri açık havada: Birçok oyun izleyicilerle buluşacak.

Etkinlikler, Maltepe Etkinlik Alanı, Gülhane Parkı, Kemerburgaz Kent Alanı, Beykoz Çayırı ve Habitat Parkı’nda gerçekleşecek.

Etkinlik programı şöyle:

İSTANBUL AÇIK HAVA GÖSTERİ MERKEZİ – MALTEPE ETKİNLİK ALANI

24 Eylül Perşembe – Turşu/ Kadıköy Boa Sahne / 19.30

25 Eylül Cuma – Böyle Buyurdu Zerdüşt/ AltKat Sanat Tiyatrosu/ 19.30

26 Eylül Cumartesi – Bremen Mızıkacıları/ 14.00 ( Çocuk Oyunu)

26 Eylül Cumartesi – Meddah/ Mehmet Esen Tiyatrosu/ 19.30

27 Eylül Pazar – Kitap Ağacı/ 14.00 (Çocuk Oyunu)

27 Eylül Pazar – Ben Senim/ Tiyatro Pera/ 19.30

28 Eylül Pazartesi – Orijinal Günahlar/ Gestus/ 19.30

29 Eylül Salı – Anormal/ İkincikat Gösteri Sanatları/ 19.30

30 Eylül Çarşamba – Anneme Artık Dur Lazım/ Kedi Sahne Sanatları/ 19.30

1 Ekim Perşembe – Seni Unutmak İstemedim Ki/ Temaşa Gösteri Sanatları/ 19.30

2 Ekim Cuma – Hangi Karısı/ Tiyatro Dünyası Oyuncuları/ 19.30

3 Ekim Cumartesi – Akidezadeler ‘Bir Tatlı Huzur’/ Uygur Sanat/ 19.30

4 Ekim Pazar – Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler/ Merdiven Tiyatro/ 19.30

5 Ekim Pazartesi – Sevdican/ Rint Tiyatro/ 19.30

7 Ekim Salı – Bizim Evde 2 Devre/ Züyatro Tiyatro/ 19.30

8 Ekim Çarşamba – Annen Burada Yavrum/ Nema Tiyatro/ 19.30

9 Ekim Perşembe – Adalet, Sizsiniz/ Perdeci Oyuncuları Aysa Prodüksiyon/ 19.30

10 Ekim Cuma – Kral/ Martı Prodüksiyon/ 19.30

GÜLHANE PARKI

26 Eylül Cumartesi – Çocuk Şenliği/ 15.00

26 Eylül Cumartesi – Aşk Bu Mu?/ 16.30

27 Eylül Pazar – Sevimli Panda/ 15.00 (Çocuk Oyunu)

27 Eylül Pazar – Bir Garip Orhan Veli ve Tabure’nin Hikâyesi/ 16.30

KEMERBURGAZ KENT ORMANI

26 Eylül Cumartesi – Çocuk Şenliği / 14.30

26 Eylül Cumartesi – Zebra Müzikali/ 16.30 (Çocuk Oyunu)

26 Eylül Cumartesi -Barbaros Uzunöner ‘Türk Müsün Canım’/ 18.00 /Stand Up Show)

27 Eylül Pazar – Çocuk Şenliği / 14.30

27 Eylül Pazar – Büyük Gösteri / 16.30 (Çocuk Oyunu)

27 Eylül Pazar – Yalan Dolan/ 18.00

BEYKOZ ÇAYIRI

26 Eylül Cumartesi – Çocuk Şenliği / 14.30

26 Eylül Cumartesi – Huhu ile Fufu/ 16.30 (Çocuk Oyunu)

26 Eylül Cumartesi -Seninle Evlenir Miyim? / 18.00

27 Eylül Pazar – Çocuk Şenliği / 14.30

27 Eylül Pazar – Mavi Şehir/ 16.30 ( Çocuk Oyunu)

27 Eylül Pazar – Bir Osmanlı Komedisi/ 18.00

HABİTAT PARKI

26 Eylül Cumartesi – K.R.E.Ş Doğaçlama Komedi/ 16.30 (Tiyatro Sporu Gösterisi)

26 Eylül Cumartesi – Cenk Tuanlı ‘Çok Doluyum’/ 18.00 ( Stand Up Show)

27 Eylül Pazar – Enver Ertaş/ 16.00 (Stand Up&Magic Show)

27 Eylül Pazar – Cem Eroğlu / 18.00 (Stand Up Show)

 
 
 

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
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