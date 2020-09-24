İBB'den ''İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi''

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Bir Sonbahar Kabaresi etkinlikleri açık havada: Birçok oyun izleyicilerle buluşacak.
Etkinlikler, Maltepe Etkinlik Alanı, Gülhane Parkı, Kemerburgaz Kent Alanı, Beykoz Çayırı ve Habitat Parkı’nda gerçekleşecek.
Etkinlik programı şöyle:
İSTANBUL AÇIK HAVA GÖSTERİ MERKEZİ – MALTEPE ETKİNLİK ALANI
24 Eylül Perşembe – Turşu/ Kadıköy Boa Sahne / 19.30
25 Eylül Cuma – Böyle Buyurdu Zerdüşt/ AltKat Sanat Tiyatrosu/ 19.30
26 Eylül Cumartesi – Bremen Mızıkacıları/ 14.00 ( Çocuk Oyunu)
26 Eylül Cumartesi – Meddah/ Mehmet Esen Tiyatrosu/ 19.30
27 Eylül Pazar – Kitap Ağacı/ 14.00 (Çocuk Oyunu)
27 Eylül Pazar – Ben Senim/ Tiyatro Pera/ 19.30
28 Eylül Pazartesi – Orijinal Günahlar/ Gestus/ 19.30
29 Eylül Salı – Anormal/ İkincikat Gösteri Sanatları/ 19.30
30 Eylül Çarşamba – Anneme Artık Dur Lazım/ Kedi Sahne Sanatları/ 19.30
1 Ekim Perşembe – Seni Unutmak İstemedim Ki/ Temaşa Gösteri Sanatları/ 19.30
2 Ekim Cuma – Hangi Karısı/ Tiyatro Dünyası Oyuncuları/ 19.30
3 Ekim Cumartesi – Akidezadeler ‘Bir Tatlı Huzur’/ Uygur Sanat/ 19.30
4 Ekim Pazar – Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler/ Merdiven Tiyatro/ 19.30
5 Ekim Pazartesi – Sevdican/ Rint Tiyatro/ 19.30
7 Ekim Salı – Bizim Evde 2 Devre/ Züyatro Tiyatro/ 19.30
8 Ekim Çarşamba – Annen Burada Yavrum/ Nema Tiyatro/ 19.30
9 Ekim Perşembe – Adalet, Sizsiniz/ Perdeci Oyuncuları Aysa Prodüksiyon/ 19.30
10 Ekim Cuma – Kral/ Martı Prodüksiyon/ 19.30
GÜLHANE PARKI
26 Eylül Cumartesi – Çocuk Şenliği/ 15.00
26 Eylül Cumartesi – Aşk Bu Mu?/ 16.30
27 Eylül Pazar – Sevimli Panda/ 15.00 (Çocuk Oyunu)
27 Eylül Pazar – Bir Garip Orhan Veli ve Tabure’nin Hikâyesi/ 16.30
KEMERBURGAZ KENT ORMANI
26 Eylül Cumartesi – Çocuk Şenliği / 14.30
26 Eylül Cumartesi – Zebra Müzikali/ 16.30 (Çocuk Oyunu)
26 Eylül Cumartesi -Barbaros Uzunöner ‘Türk Müsün Canım’/ 18.00 /Stand Up Show)
27 Eylül Pazar – Çocuk Şenliği / 14.30
27 Eylül Pazar – Büyük Gösteri / 16.30 (Çocuk Oyunu)
27 Eylül Pazar – Yalan Dolan/ 18.00
BEYKOZ ÇAYIRI
26 Eylül Cumartesi – Çocuk Şenliği / 14.30
26 Eylül Cumartesi – Huhu ile Fufu/ 16.30 (Çocuk Oyunu)
26 Eylül Cumartesi -Seninle Evlenir Miyim? / 18.00
27 Eylül Pazar – Çocuk Şenliği / 14.30
27 Eylül Pazar – Mavi Şehir/ 16.30 ( Çocuk Oyunu)
27 Eylül Pazar – Bir Osmanlı Komedisi/ 18.00
HABİTAT PARKI
26 Eylül Cumartesi – K.R.E.Ş Doğaçlama Komedi/ 16.30 (Tiyatro Sporu Gösterisi)
26 Eylül Cumartesi – Cenk Tuanlı ‘Çok Doluyum’/ 18.00 ( Stand Up Show)
27 Eylül Pazar – Enver Ertaş/ 16.00 (Stand Up&Magic Show)
27 Eylül Pazar – Cem Eroğlu / 18.00 (Stand Up Show)
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