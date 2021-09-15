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  4. İBB'den İstanbullulara bir müjde daha: Beyoğlu Yüzme Havuzu hizmete açılıyor

İBB'den İstanbullulara bir müjde daha: Beyoğlu Yüzme Havuzu hizmete açılıyor

İBB'den İstanbullulara bir müjde daha: Beyoğlu Yüzme Havuzu hizmete açılıyor

Avrupa standartlarına uygun şekilde İBB tarafından baştan aşağıya yenilenen Beyoğlu Yüzme Havuzu, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açılıyor.

Avrupa standartlarına uygun şekilde İBB tarafından baştan aşağıya yenilenen Beyoğlu Yüzme Havuzu, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açılıyor.

A'dan Z'ye yenilenen, profesyonel ve amatör sporcuların yanı sıra dezavantajlı grupların da kullanabileceği Beyoğlu Yüzme Havuzunun açılış töreni 16 Eylül Perşembe günü ( yarın ) gerçekleşecek.

Etiketler beyoğlu yüzme havuzu ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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