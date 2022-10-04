İBB'den İstanbullulara bir müjde daha: Kadıköy'den Tuzla'ya kadar...

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu’nda ‘Cumhurbaşkanı Kararı’nın ardından yüklenici firma metro yapımından çekilmişti. Şimdi İBB, raylı sistemin ilk etabını oluşturan Pendik Merkez-Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak Hattı’nda çalışmalar bir ay içerisinde tekrar başlatıyor. İş kapsamında, Kadıköy – Tavşantepe Metrosu da Kaynarca’ya kadar 1 istasyon uzayarak Tuzla sınırına dayanacak. Metro tamamlanınca 5 ayrı hatla entegre olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na uzanan Kadıköy – Tavşantepe Metrosu’nun diğer ucunu Tuzla’ya kadar devam ettiriyor. Cumhurbaşkanı Kararı’nın ardından yüklenici firma Temmuz ayında işten çekilmişti. Yüzde 33 seviyesinde kalan ilk etabının halesi Eylül ayında gerçekleşti. İlk etabı oluşturan Pendik-Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak Hattı’nda çalışmalar bir ay içerisinde tekrar başlıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Mart 2017 tarihinde ihalesi yapılan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu’nda imalat, aynı yıl hiç başlamadan Başkanlık Kararı ile durduruldu. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, 2020 yılında 120 milyon Avro dış finans temin ederek, hattın 1. etabının yapım çalışmasını yeniden başlattı.

15 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 31810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında, 3 Haziran 2022’de metroyu yapan yüklenici firma tek taraflı ve İBB’nin onayı almadan tasfiye hakkını kullandı.

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu’nda çalışmalar yoğun olarak devam ederken ve 1. etap ilerleme oranı yüzde 33 seviyesindeyken imalat Temmuz 2022’de tasfiye edilmiş oldu.

Yeni ihale için hızla harekete geçen İBB, 18 Ağustos 2022 tarihinde hattın yeniden ihalesi için Cumhurbaşkanı Kararı gereği Bakanlık onayını aldı. 14-16 Eylül’de 1. Etap (Pendik Merkez- Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak Hattı) ihalesi yapılarak teklifler toplandı.

30 Eylül 2022 tarihinde yeni yüklenici firma olarak belirlenen Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd Şti ile 2 milyar 896 milyon 691 bin TL + KDV bedeliyle sözleşme imzalandı. Hattın yapım işlerine bir ay içerisinde hızlıca yeniden başlanacak.

2025’TE BİTİRİLECEK

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu’nun 2 istasyonlu 5,1 km uzunluğundaki 1. Etabı ile entegrasyonun sağlanacağı Kaynarca İstasyonu’nun 2025 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

İş kapsamında, Kadıköy – Tavşantepe Metrosu da Kaynarca’ya kadar 1 istasyon (1050 metre) uzayarak Tuzla sınırına dayanacak. Tuzla’ya kadar kalan 5 istasyonun ise uzanacak ikinci kısmın inşaatına ise 2024 yerel seçimlerinin ardından başlanacak.

5 HATLA ENTEGRE OLACAK

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı, Tavşantepe İstasyonu’nda Kadıköy-Kartal Metrosu ile Kaynarca Merkez İstasyonu’nda yapımı tamamlanan Tavşantepe – Sabiha Gökçen Metro Hattı ile Pendik Merkez İstasyonu’nda Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı ve deniz yolları ile İçmeler İstasyonu’nda ise yine Marmaray ile entegre olacak.

SEFERLER AKTARMASIZ YAPILACAK

Kadıköy-Tavşantepe Metrosu ve Tavşantepe – Sabiha Gökçen Metrosu ile entegrasyon sağlanınca işletme senaryosu şöyle olacak:

Kadıköy İstasyonu’ndan çıkan bir yolcu aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşabilecek. Benzer şekilde ters yönde de aktarmasız ulaşım sağlanacak. (Şu an da aktarmasız)