İBB'den İstanbullulara müjde! Murat Ongun paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun, Şişli'de yapılacak yeni meydan hakkında son görseli paylaştı.

İBB'nin Şişli Mecidiyeköy'de başlattığı proje çalışmalarının sona yaklaşıldı. Ekiplerin şubat ayından beri devam ettiği çalışmaları kapsamında tam 7 bin 800 metrekarelik alanda altyapı düzenlemesi yapılıyor.

Proje kapsamında meydan çevresinde yoğun trafiğin yarattığı araç seslerini de perdeleyecek olan bin 700 metrekarelik peyzaj düzenlemesi olacak.

"GELİYOR"

Ongun sosyal medya hesabından paylaştığı görsel ile proje hakkında son durumu paylaştı. Ongun paylaşımında "Mecidiyeköy Meydanı geliyor" dedi.